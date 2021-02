Le réalisateur de Mortal Kombat décompose les secrets de la première séquence Sub-Zero et Scorpion

C’est enfin là – la bande-annonce très attendue de Mortal Kombat pour le redémarrage en direct. De Sub-Zero déchirant sans pitié les bras d’un homme à Scorpion envoyant facilement quelques assassins chinois, il y a beaucoup à déballer. La bande-annonce soulèvera beaucoup de sourcils, en particulier des amateurs de jeux vidéo car il y a en effet des aspects où le film s’éloignera de ses racines. Mais il s’en tient à son origine à bien des égards, comme l’explique le réalisateur du film Simon McQuoid.

Jax contre Sub-Zero

La première seconde de la Combat mortel La bande-annonce oppose le major Jackson « Jax » Briggs (Mehcad Brooks) à l’impitoyable Sub-Zero de Joe Taslim et comme McQuoid l’a partagé, c’est la première fois qu’il se retrouve face à face avec l’assassin. Et si vous avez regardé la bande-annonce, vous savez déjà que la réunion ne se termine pas bien car Sub-Zero commence par contrecarrer sans effort la tentative de Jax de lui tirer dessus à bout portant – une démonstration de puissance que McQuoid pense nécessaire de définir. le ton du personnage.

« [Sub-Zero] n’a aucun problème à geler le pistolet, il a le contrôle total. C’était toute une configuration pour éduquer ce que Sub-Zero fait ici et montrer qu’il, littéralement face au danger, n’a aucun problème. «

Vient ensuite la première des nombreuses scènes qui confirment qu’il n’y aura pas de pénurie de violence ou de sang dans le film alors que Sub-Zero procède à geler les bras de Jax, puis à les briser complètement. Maintenant, les joueurs vidéo sauraient que l’histoire d’origine de Jax indique deux façons alternatives que Jax a perdu ses bras et s’est retrouvé avec ses extensions bioniques emblématiques – dans la chronologie originale, il a perdu ses bras dans un combat avec le prince Goro et dans la chronologie alternative de MK 2011 , Ermac les a arrachés par télékinésie. Mais selon le Combat mortel bande-annonce, Jax perd ses bras à cause de Sub-Zero.

«Dans ce film, nous devions conduire quelques personnages et récits, et étant donné que [Jax losing his arms] avait été fait de différentes manières dans le passé, nous avons senti que nous avions un peu de licence pour le faire à nouveau ici », a déclaré McQuoid.« Nous avons vraiment essayé d’être très honnête et fidèle au canon où nous pouvons être, mais de temps en temps, nous pourrions dévier légèrement là où nous pensions que c’était correct de le faire. «

Le Sub-Zero du redémarrage est le principal méchant de l’histoire

Dans un jeu vidéo, il existe deux versions de Sub-Zero – l’un est Bi-Han, qui est principalement un méchant et son jeune frère, Kuai Lang, qui adopte une approche plus positive lorsqu’il devient Sub-Zero et se lie même d’amitié est l’ennemi du frère. , Scorpion. Mais McQuoid a précisé que nous ne verrons pas une version combinée des deux personnages, de sorte que Sib-Zero deviendra finalement un héros à la fin du film. Il a confirmé que l’assassin du redémarrage était le Sub-Zero original, c’est-à-dire Bi-Han et qu’il allait être le principal antagoniste.

Le nouveau look de Scorpion

Dans les jeux vidéo, Scorpion est représenté dans une tenue de ninja appropriée mais Combat mortel cherche évidemment un look plus samouraï.

« Hiroyuki Sanada a été vraiment incroyablement utile pour faire passer l’histoire du Japon sur ce personnage. Nous voulions vraiment être très fidèles à son héritage et le faire sentir très authentique. C’est vraiment pourquoi il est né de cette touche de samouraï à ce sujet. De toute évidence , il y a eu beaucoup, beaucoup de versions du costume de Scorpion et de son apparence, mais par authenticité est née cette version de Scorpion qui semblait réelle, mais aussi très puissante. «

« [Scorpion’s costume] Il fallait avoir l’armure plaquée avec les détails et avait une sorte de dignité et d’élégance, qui correspondait à son caractère depuis le début », a-t-il ajouté.

Scorpion vs Sub-Zero

C’est la rivalité entre Scorpion et Sub-Zero qui est la partie la plus cruciale des jeux vidéo et le redémarrage en direct suivra également un schéma similaire alors que nous voyons Hanzo Hasashi alias Scorpion faire face à une attaque mortelle des membres du clan Lin Kuei .

« Il s’agit vraiment de voir [Scorpion’s] évolution sur l’écran et les ingrédients, à la fois émotionnels et physiques pour expliquer pourquoi il devient Scorpion. Et cela est expliqué à travers l’ouverture de notre film. Et c’est un combat assez brutal et méchant. «

Mais à part son apparence, tout le reste a été conçu en fonction des jeux vidéo, comme la «lance» signature de Scorpion.

« Nous avons fait un peu de recherche sur ce qu’est réellement un kunai, et c’était à l’origine, pas exclusivement, mais il était souvent utilisé comme outil de jardinage au 14ème siècle, au Japon », a expliqué McQuoid. « C’est pourquoi [Scorpion] a le kunai au bout de cette corde parce que c’est tout ce qu’il a à l’époque. Vous verrez comment il s’adapte en quelque sorte et transforme cette corde et cet outil de jardinage en une arme assez meurtrière qui fait vraiment le travail. «

Mais les costumes, les accessoires et les effets spéciaux peuvent s’avérer inefficaces si les acteurs ne jouent pas leur rôle de tout cœur. McQuoid voulait que les personnages de Scorpion et Sub-Zero soient définis par plus que leurs pouvoirs et, heureusement, les deux acteurs ont dépassé ses attentes.

« Joe Taslim a fait un travail incroyable [as Sub-Zero.] Il a représenté l’Indonésie pour le judo, donc le gars est un athlète et il le montre, et la présence qu’il a apportée à ce personnage était tout simplement extraordinaire », a-t-il partagé. [Scorpion actor] Hiroyuki Sanada est un épéiste et un athlète très, très doué à sa manière. La physicalité entre ces deux gars était assez extraordinaire à regarder. Juste des années et des années d’expérience et de capacité à faire ces mouvements étaient en quelque sorte tous cuits en eux. … Ce niveau de brutalité et de physicalité est ce que je voulais apporter au film, et ces gars ont certainement livré. «

Combat mortel devrait sortir en salles et sur HBO Max ce 16 avril. La nouvelle nous parvient via IGN.

