Lancement de la série Realme X7 EN DIRECT: devrait être alimenté par les chipsets MediaTek Dimensity 5G

Realme organise son premier événement de lancement de smartphone en 2021, où il lancera la nouvelle série Realme X7. On pense que la nouvelle série comprend deux smartphones – Realme X7 et Realme X7 Pro. Les deux smartphones devraient être alimentés par les nouveaux chipsets MediaTek Dimensity 5G. Realme a également tease les variantes de couleur des nouveaux smartphones de la série X7, montrant une couleur de poisson dégradée – avec des teintes de rose, jaune, blanc et bleu, et une variante de couleur bleue.

L’événement de lancement devrait débuter à 12h30 IST, et sera diffusé sur les poignées de médias sociaux de Realme, y compris sa page YouTube officielle.

Spécifications attendues du Realme X7 et du Realme X7 Pro

Le Realme X7 Pro devrait offrir un panneau AMOLED de 6,55 pouces Full HD + fabriqué par Samsung avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 120 Hz et 240 Hz. L’écran est susceptible d’être protégé par Corning Gorilla Glass 5. Le Realme X7 devrait arborer un écran Full HD + AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il pourrait également être protégé par Corning Gorilla Glass.

Realme X7 Pro pèse environ 184 grammes et le Realme X7 pèse 175 grammes. Les appareils devraient entrer respectivement à 8,5 mm et 8,1 mm d’épaisseur.

Le Realme X7 Pro pourrait être alimenté par le dimensity 1000 Plus octa-core de qualité phare, tandis que le Realme X7 est par le chipset Dimensity 800U. Le Realme X7 devrait être disponible en configurations 6 Go de RAM + 128 Go et 8 Go de RAM + 128 Go, tandis que le X7 Pro sera probablement disponible en 8 Go de RAM + 128 Go et 8 Go de RAM + 256 Go combo.

Le Realme X7 Pro devrait être livré avec un appareil photo principal de 64 MP et un objectif ultra-large de 8 MP ainsi qu’un objectif macro de 2 MP. Il peut également comporter un objectif de portrait rétro de 2 MP. L’appareil peut également contenir une caméra selfie à perforation unique de 32 MP.

Le Realme X7 devrait également être livré avec un appareil photo selfie de 32 MP et d’autres fonctionnalités similaires au X7 Pro. Cependant, il se peut qu’il ne dispose pas d’un objectif pour portrait rétro de 2 MP.

