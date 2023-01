Liste des acteurs et personnages de « Lockwood Agency »: qui est qui dans la série Netflix

Écrit et réalisé par Joe Cornish, « Agencia Lockwood » (« Lockwood & Co » dans sa langue d’origine) est un Série Netflix britannique qui suit trois adolescents qui, dans un monde en proie aux fantômes, font équipe en tant qu’enquêteurs paranormaux et risquent tout pour exposer un complot diabolique.

Parmi les nombreuses agences d’entreprise avec du personnel adulte, une petite start-up est isolée : Lockwood & Co, dirigée par deux adolescentes et une fille psychiquement douée qui forment un trio renégat destiné à percer un mystère qui changera le cours de l’histoire. .

Le thriller policier basé sur la série de livres du même nom de Jonathan Stroud comprendra huit épisodes et sera présenté en première le la populaire plateforme de streaming le 27 janvier 2023.

Le casting de « Agence Lockwood» est composé d’acteurs comme Ruby Stokes, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati, Ivanno Jeremiah, Luke Treadaway, Morven Christie, Jemma Moore, Jack Bandeira, Ben Crompton, Hayley Konadu, Rhianna Dorris, Paddy Holland et Rico Vina. Mais qui est qui dans le Série Netflix britannique?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LOCKWOOD AGENCY »

1. Ruby Stokes dans le rôle de Lucy Carlyle

Ruby Stokes, connue pour avoir joué Francesca dans « Bridgerton », endosse le rôle de Lucy Carlyle, une jeune femme qui a un don exceptionnel : elle peut « entendre » les fantômes. Après avoir été rejetée par sa famille, avoir perdu son seul ami et avoir été accusée d’un accident de travail mortel, elle vient à Lockwood & Co et aide l’équipage à percer un mystère diabolique.

Ruby Stokes dans le rôle de Lucy Carlyle dans la série « Lockwood Agency » (Photo : Netflix)

2. Cameron Chapman dans le rôle d’Anthony Lockwood

Cameron Chapman fait ses débuts à la télévision dans « Agence Lockwood » et il joue Anthony Lockwood, qui, selon la description de Netflix, est un adolescent prodigieux avec beaucoup à prouver et l’ego pour le sauvegarder. « C’est un leader intrépide, mais parfois jusqu’à l’insouciance.”.

Cameron Chapman dans le rôle d’Anthony Lockwood dans la série « Lockwood Agency » (Photo : Netflix)

3. Ali Hadji-Heshmati dans le rôle de George Karim

Ali Hadji-Heshmati, surtout connu pour son travail sur la dernière saison du drame médical « Holby City », joue George Karim, « Enquêteur brillant mais légèrement excentrique, George se sent comme un étranger même parmi ses collègues de l’agence. Son comportement de plus en plus erratique constitue une menace pour le fonctionnement du trio alors qu’ils rencontrent une menace d’un autre monde.”.

Ali Hadji-Heshmati dans le rôle de George Karim dans la série « Lockwood Agency » (Photo : Netflix)

4. Ivanno Jeremiah en tant qu’inspecteur Barnes

Ivanno Jeremiah, acteur anglais connu pour son rôle dans « Humans » et pour être apparu dans « Shut Up and Dance » et dans la série d’anthologie « Black Mirror », incarne l’inspecteur Barnes dans la série « Lockwood & Co.”.

5. Luke Treadaway en tant que Lame d’or

Luke Treadaway, acteur anglais connu pour avoir incarné Barry Howe dans « Brothers of the Head » et Brewis dans « Attack the Block », est chargé d’incarner The Golden Blade.