Comment j’ai rencontré votre père Les écrivains partagent leurs plans pour d’autres apparitions croisées avec HIMYM

Les scénaristes de How I Met Your Father espèrent éventuellement présenter les six principaux acteurs de la série originale dans leur spin-off.

Comment j’ai rencontré ton père est un spin-off de la série bien-aimée Comment j’ai rencontré votre mère et suit l’histoire de la protagoniste Sophie, jouée par Hilary Duff, et son voyage pour trouver l’amour. Le spectacle utilise le même dispositif de cadrage que l’original pour dépeindre les mésaventures amoureuses de Sophie et rend fréquemment hommage à son prédécesseur avec des hochements de tête et des références subtils. L’émission présente également des camées de la distribution originale, notamment Cobie Smulders dans le rôle de Robin Scherbatsky dans la finale de la saison 1 et Neil Patrick Harris dans le rôle de Barney Stinson lors de la première de la saison 2. Ces apparitions ajoutent non seulement une touche de nostalgie aux fans de la série originale, mais ajoutent également de la profondeur à l’histoire du spin-off. Les créateurs, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, ont annoncé leur intention d’inclure davantage de membres de la distribution originale dans la série afin de maintenir la nostalgie en vie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont déclaré qu’ils espéraient éventuellement présenter les six principaux acteurs de l’original. Comment j’ai rencontré votre mère dans leur émission dérivée. Ils ont révélé que la récente apparition de Harris lors de la première de la saison 2 avait montré les avantages d’inclure le reste de la distribution centrale dans l’histoire de Sophie. Les créateurs ont des plans et des idées pour tous les personnages originaux, et ce n’est qu’une question de calendrier et de disponibilité.

« Nous avons vraiment discuté des intrigues pour tous les personnages originaux. Maintenant, il s’agit simplement de les analyser et d’espérer que les gens sont disponibles et veulent le faire quand c’est le bon moment pour demander. Mais oui, nous pensons que c’est tellement amusant, et cela rend notre monde plus grand, et cela satisfait les fans à un niveau très profond, donc nous aimons le faire, et nous avons les idées », a déclaré Berger.

Aptaker a ensuite ajouté : « Et notre casting est tellement excité aussi. Hilary était tellement excitée de travailler avec Neil. Ils ont envoyé un petit message, et il l’a interviewée quand nous avons lancé la série l’année dernière. Ils ont tellement en commun – ils ont tous les deux étaient ces géantes vedettes de la télévision quand elles étaient encore au collège, et maintenant elles ont toutes les deux présenté la série How I Met. Elles ont ces expériences partagées, et le fait qu’elles partagent l’écran était vraiment spécial.





Barney revient dans Comment j’ai rencontré ton père

Patrick Wymore/Hulu

Comment j’ai rencontré ton père suit principalement de nouveaux personnages, mais il a présenté des personnages de l’émission parent Comment j’ai rencontré votre mère. Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont récemment parlé du retour de Barney dans une interview avec TVLine, révélant qu’il était facile de le réaliser car NPH était très ouvert à l’idée. Ils ont également mentionné qu’ils s’étaient assurés de rester fidèles au personnage tout en s’assurant que son retour aurait un sens dans le spin-off.

« Nous voulions le ramener, et nous voulions qu’il soit fidèle à son personnage et aux fans qui aimaient tant Barney. Mais nous voulions aussi qu’il existe dans notre émission, à notre époque, d’une manière qui ait du sens, donc tout ce Zoom a été consacré à parler de la façon dont nous pourrions mélanger toutes ces choses et le servir ainsi que le spectacle de la meilleure façon possible. Nous sommes très heureux que les gens voient comment cela s’est passé.

Les créateurs ont montré un vif intérêt à garder vivante la nostalgie de la série originale dans le spin-off, et le retour de Barney en est la preuve. Il sera intéressant de voir comment l’histoire se déroule avec le retour d’un personnage préféré des fans.