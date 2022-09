One Piece: Manga Chapter 1059 présente le mystérieux successeur des Pacifistas

Dans une pièce il y a des personnages qui ont une influence massive sur les affaires mondiales, mais nous ne savons toujours absolument rien d’eux. Ceux-ci incluent, par exemple, le révolutionnaire et père de Luffy Singe D Dragon. Ou le mystérieux dans le, qui apparemment se tient toujours au-dessus du gouvernement mondial. Et bien sûr aussi Végapunk.

les inventions de Scientifique en chef de la Marine nous en avons déjà vu beaucoup, mais le créateur Eiichiro Oda a jusqu’à présent révélé très peu de choses sur la personne elle-même. Une circonstance qui se reflète malheureusement aussi dans Chapitre 1059 ne change pas, mais ici nous en obtenons un autre création de génies à voir.

Si vous ne voulez rien savoir encore à ce sujet ou si vous regardez simplement l’anime, qui est en retard sur le manga en termes d’intrigue, alors vous ne voudrez peut-être pas lire plus loin à ce stade, car ce qui suit suit spoilers massifs au manga chapitre 1059 et donc à dernière invention du Dr. Végapunk.

One Piece: Manga Chapter 1059 présente les nouveaux Pacifistas

Sans conteste, le Pacifistesdes cyborgs spéciaux du gouvernement mondial qui ressemblent à des clones des anciens samouraïs des mers Ours Barthélemy regardez, sont une merveille de technologie et avoir le nombre de pirates sur le Grand Line soigneusement épuisé. Les gadgets de pointe sont cependant dans la lutte contre les pirates de haut rang plutôt inutile.

Ainsi était un pacifista pour le protagoniste Singe D Luffy après seulement deux ans de formation Rayleigh d’argent n’est plus une menace et d’autres chasseurs One Piece apparaissent également dans le nouveau monde plutôt pas impressionné par eux armes humanoïdes. Mais cela pourrait prendre fin maintenant, parce que successeur déja en cours d’utilisation.

Dans Chapitre 1059 voyons ça lui-même Lys d’Amazoniela maison de l’impératrice pirate Boa Hancock, sous siège naval. Ici, nous pouvons non seulement Vice-amiral Yamakaji et le vieil ami de Luffy corby en action, mais aussi les nouveaux Pacifistas, qui étonnamment à quoi ressemblent les enfants.

Bien que les visages des nouveaux cyborgs restent toujours dans l’ombre, un modèle utilise le familier canon laser l’un et l’autre semblent avoir maîtrisé la même technique d’épée que mihawk. Barbe Noirequi attaque également l’île pour obtenir le Fruit du diable par Hancock à l’arraché se retrouve également confronté à un nouveau Pacifista dans un instant.

Marshall D Enseigner remarqué lors de cette rencontre que les nouveaux PX ont les cheveux blancs, la peau brune et les ailes noires, ce qui les fait ressembler à Alber/Roiqui appartient à la race considérée comme éteinte Lunaria entendu. De plus, la Pacifista est si forte qu’elle bat tous les subordonnés de Barbe Noire sur cette partie de l’île déjà vaincu A.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Et même Teach, qui est redouté et très fort Empereur des mers dans One Piece reconnaît la force de son adversaire et se sent un peu coincé, c’est pourquoi il utilise même son attaque désastreuse Trou noir doit utiliser. Malheureusement, nous ne voyons pas comment ce combat entre pirate et machine s’est terminé, mais Barbe Noire est un peu plus tard en bonne santé et heureuxqui parle pour sa victoire.

Cependant, il va encore plus mystérieuxparce qu’à la fin du chapitre les sœurs de Hancock remarquent, Boa Marigold et Boa Sandersoniaque l’un des Pacifista avait la même apparence comme Hancock étant enfant. C’est actuellement si intéressant pour les fans car Alber et Hancock une fois Prisonniers du gouvernement mondial étaient.

Il y a donc de fortes chances qu’ils soient tous les deux considérés d’une manière ou d’une autre Modèle pour les nouveaux Pacifistas ont servi. Pourquoi ils ressemblent à des enfants, comment ils peuvent utiliser des attaques aussi différentes et très puissantes et comment Vegapunk les a créés reste à voir un secretqu’Oda garde pour lui.

As-tu propre théorie aux nouveaux Pacifistas dans One Piece ? Écoutons vos pensées dans les commentaires.