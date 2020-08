Unknow 9: Awakening annoncé pour la nouvelle génération

Concernant ce jeu, il est basé sur une série de livres, et vient maintenant la version pour les consoles de nouvelle génération. Le titre en question a été présenté avec une bande-annonce et promet de nous mettre dans la peau d’une fille en Inde avec la possibilité de contrôler le temps et de voir des événements futurs qui constitueront un danger pour elle, voire sa propre mort.

Inconnu 9: Awakening pour les consoles de nouvelle génération