Bob Saget parle de l’utilisation de l’humour pour pleurer dans une interview télévisée finale

Le monde est encore sous le choc après le décès soudain de Bob Saget, toujours aussi actif et plein de vie à 65 ans. Parce qu’il était connu pour être aussi gentil et généreux que drôle, l’effusion d’amour qui a depuis été important avec tant de personnes pleurant la perte. Quand il s’agit de deuil, Saget lui-même a expliqué comment il s’est toujours tourné vers la comédie dans ces situations dans ce qui s’est avéré être le Full house dernière interview télévisée de la star.

Le 6 décembre, une interview de Saget a été enregistrée pour CBS Mornings. Le comédien s’est entretenu avec l’expert médical en chef, le Dr Jon LaPook, de la sclérodermie, la maladie auto-immune rare qui a coûté la vie à sa sœur Gay, âgée de 47 ans, en 1993. C’était très difficile pour la famille Saget, mais Bob dit que ce qui les a aidés passer à travers c’était de l’humour. Il fait même une blague sur le fait qu’il craignait que ses cheveux ne soient abîmés au moment de la mort de Gay comme un nouvel exemple d’utilisation de l’humour pour pleurer la perte.

« Nous étions tous dans la pièce quand elle a rendu son dernier souffle », a déclaré Saget. «Je ne sais pas comment l’expliquer – je vais faire tout woo-woo ici – mais c’était comme si l’âme nous dépassait. J’ai littéralement senti mes cheveux bouger. Et, en tant qu’acteur, c’est une chose très importante si vos cheveux ne sont pas à leur place. »

Il a ajouté: « L’humour est le seul moyen pour ma famille de survivre. C’est tellement sain de rire. Et je suis là-bas en train de le faire et je sais que ça guérit les gens.

Bob Saget n’a jamais abandonné la lutte pour un remède contre la sclérodermie





Depuis la mort de sa sœur, Saget avait été un champion dans son combat inlassable pour un remède, aidant à amasser des millions de dollars pour la recherche. Cela inclut de faire équipe avec d’autres comédiens populaires pour aider à la collecte de fonds et sensibiliser davantage à la cause, avec des stars comme Robin Williams, Dave Chappelle et John Stamos s’impliquant. Dans son interview à CBS, Saget a mentionné son vœu de ne jamais finir de faire sa part dans la lutte contre la sclérodermie, notant son désir de continuer même lorsqu’il est « parti ».





« Je ne peux pas voir ce qui est arrivé à ma sœur arriver à plus de gens », a expliqué Saget. « Si je peux faire quelque chose… et la sensibilisation est l’une des choses qui vous y amènent. Pour moi, c’est un hommage à elle et en quelque sorte lui dire que sa vie avait un vrai but. Ma sœur ne devrait pas être morte. Et c’est l’une des choses qui m’a poussé à faire ça – sera continuez-moi à faire ça jusqu’à ce que je sois parti. Je le ferai quand je serai parti.

Repose en paix Bob Saget. Bien que la perte soit douloureuse pour tant de personnes, la générosité et l’humour de Saget peuvent encore continuer à inspirer les autres pendant un certain temps encore.





