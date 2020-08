Guide du défi ‘Fortnite’ Saison 4, semaine 1: Comment relever tous les nouveaux défis

Voici tous les défis Fortnite Chapitre 2, Saison 4, Semaine 1 et comment les résoudre. Crédit: Epic Games

Il y a trop de changements pour compter dans l’énorme Fortnite mettre à jour.

Le jeu a une foule de nouveaux visiteurs héroïques, de Thor à Iron Man, qui sont venus aider à protéger l’île de Galactus dans ce qui est décrit comme la guerre du Nexus (à ne pas confondre avec cette autre confrontation super-héroïque, la guerre de l’infini. ).

Les défis de la semaine 1 sont conçus pour permettre aux joueurs d’explorer certains des grands changements de carte et de nouveaux ajouts au jeu, comme Domense de Doctor Doom, un tout nouvel emplacement nommé qui remplace l’un des emplacements les plus anciens de la carte (datant de au chapitre 1).

Beaucoup d’autres vont être très familiers, comme la recherche de coffres ou même d’anneaux flottants.

Voici la liste complète:

Défis de la semaine 1 Crédit: Epic Games / Erik Kain

Il existe également de nouveaux défis héroïques «Éveil» pour chacun des skins Battle Pass (aperçu complet de ces skins ici). Ces défis se débloquent au fur et à mesure que vous débloquez de nouveaux skins, donc si vous deviez acheter l’intégralité du Battle Pass jusqu’au niveau 100, chaque défi serait à votre disposition. Cependant, nous n’allons pas écrire des guides aussi vite.

Il y a aussi des défis hebdomadaires pour Wolverine. Chacun débloquera un nouveau cosmétique jusqu’à la semaine 6, lorsque vous déverrouillerez le skin.

Et c’est tout pour les défis. La saison s’annonce amusante et j’espère qu’Epic continuera d’ajouter du nouveau contenu et des LTM pour garder les choses fraîches pendant les dix prochaines semaines (ou plus) jusqu’au début de la saison 5.

Lisez les notes de mise à jour non officielles de la saison 4 ici.

.

