« The Mandalorian »: R2-D2 a sauvé Grogu de l’Ordre 66, selon la théorie

Saison 2 de « The Mandalorian« Révèle que Grogu il a survécu à l’Ordre 66, mais il n’est pas expliqué qui exactement aurait pu être son salut étant donné qu’il est encore un petit garçon. Une nouvelle théorie souligne que R2-D2 aurait pu être son sauveur hors du petit écran.

L’introduction de Bébé yoda dans la saison 1 de « The Mandalorian»A immédiatement soulevé plusieurs questions des fans de Guerres des étoiles en même temps qu’il est devenu un phénomène de masse en raison de sa tendresse. Le programme a confirmé qu’il avait 50 ans, plaçant sa naissance fermement dans l’ère de la trilogie prequel.

En raison du secret général entourant les espèces de Yoda Quoi Guerres des étoiles a eu pendant longtemps grâce à George Lucas, ce n’était pas le cas jusque saison 2 de « The Mandalorian«Cela a commencé à explorer la trame de fond de Grogu, une histoire qui a été présentée dans le épisode 5 de la deuxième partie de « The Mandalorian».

L’épisode a suivi Ahsoka tano et connecté avec L’enfant par Force pour connaître leur histoire. C’est là que les fans découvrent que quelqu’un a sauvé Grogu de la Commande 66, le génocide bien connu de tous Jedi du monde. Qui était ce sauveur? Certains fans ont l’idée que c’était R2-D2 qui l’a sauvé pour diverses raisons.

R2-D2 SAUVEGARDE GROGU DE L’ORDRE 66, SELON LA THÉORIE

L’Ordre 66 a été un coup dur pour l’Ordre Jedi (Photo: Lucasfilm)

Comme vous vous en souvenez, Ahsoka Raconté Din Djarin que le vrai nom de Bébé yoda il est Grogu et qu’il a été formé par de nombreux Maîtres Jedi précédemment. « The Mandalorian« Révèle que quelqu’un a sauvé Grogu dans Coruscant pendant la Commande 66. Ahsoka a refusé de s’entraîner Grogu en raison de son attachement à Vacarme, et a envoyé le couple à Tython pour que l’enfant sensible Force pourrait déterminer votre avenir.

C’est là que, après un adieu touchant avec Vacarme, Grogu laisse derrière lui sa figure paternelle pour rejoindre Luke Skywalker Oui R2-D2. Cela provoque la fin de la saison 2 sans répondre à certaines questions liées à Grogu. Cependant, un bref instant à la fin de la saison pourrait suffire à suggérer que R2-D2 enregistré Grogu de la Commande 66.

Quand Luke Skywalker apparaît à la fin du saison 2 de « The Mandalorian», Au départ, il est le seul à approcher Vacarme à emporter Grogu avec lui. Cependant, il ne faut pas longtemps avant R2-D2 entrez également dans la pièce. Le fidèle droïde a joué un rôle clé dans l’histoire de Guerres des étoiles, en particulier dans l’histoire de Luke.

Gorgu a reconnu R2-D2 lorsqu’il est entré avec Luke Skywalker (Photo: Disney Plus)

Et bien que les téléspectateurs aient été ravis de voir R2-D2 à côté du vieil homme Luke Skywalker, ils n’étaient pas les seuls à être excités. Quand R2-D2 aller à Grogu, commence à émettre un bip et se concentre dessus. Alors qu’il est impossible de savoir exactement ce qu’il dit R2-D2, il semble y avoir une certaine reconnaissance entre les deux.

Grogu coo et R2-D2 il commence à trembler, et ce moment peut être lu comme une émotion de la part du petit droïde. C’est possible que R2-D2 être heureux que la mission actuelle de trouver Grogu est complet, mais il y a aussi la possibilité que le droïde le reconnaît. R2-D2 passé beaucoup de temps à Coruscant et avec le Ordre Jedi pendant les préquels.

Cela aurait été le même moment que Grogu a également été formé par le Jedi. Maintenant lui Temple Jedi C’est un grand endroit avec de nombreux membres et padawans, mais les chances que R2-D2 Oui Grogu ils se croisent ne sont pas hors de portée de la raison possible pour laquelle ils pourraient se rencontrer sans problèmes.

R2-D2 était très heureux de voir Grogu, peut-être parce qu’il l’avait déjà connu (Photo: Disney Plus)

Cependant, une connaissance passagère de l’autre ou un simple coup d’œil pour se reconnaître pourrait provoquer les réactions que les téléspectateurs voyaient sur le petit écran. Ensuite,pourquoi se reconnaîtraient-ils potentiellement et seraient-ils heureux de se voir? Cela pourrait être parce que R2-D2 joué un rôle dans l’épargne Grogu.

Ahsoka a confirmé que quelqu’un avait sauvé Grogu après le Empire il a accédé au pouvoir et l’a caché. Cela a provoqué de nombreuses spéculations selon lesquelles quelqu’un Ordre Jedi J’étais responsable de garder Grogu sûr, mais Ahoksa ne précise jamais que c’était un Jedi. Tout ce que nous savons, c’est que quelqu’un l’a trouvé Coruscant et l’a gardé en sécurité.

Pourrait R2-D2 être celui qui a gardé Grogu en sécurité pendant la Commande 66? Pour que ce soit le cas, le droïde devrait être Coruscant autour ou pendant le temps du massacre de l’Ordre Jedi. Quand la Commande 66 se produire dans « Star Wars: Episode III – La revanche des Sith», Il est confirmé que R2-D2 c’est dans Coruscant. Le film ne le montre pas lors des exécutions réelles de la Jedi, mais se trouve sur le navire de Anakin Skywalker quand il arrive à la maison de Padmé.

R2-D2 aurait pu sauver Grogu sans qu’Anakin ne le sache

Anakin il venait de finir de tuer le jeune Temple Jedi et volé pour voir Padmé avant d’aller à Mustafar pour mettre fin à la guerre. Cela suggère que R2-D2 j’étais avec Anakin dans le Temple Jedi, et le droïde agit de façon étrange quand C-3PO s’approche de vous à votre arrivée.

Le comportement de R2-D2 C’est peut-être parce que tu le sais Anakin s’est tourné vers le côté obscur, mais il est possible que R2-D2 s’est embarqué dans une aventure pendant la Commande 66. Le droïde a peut-être vu comment Anakin et l’armée de clones a anéanti le Jedi et a décidé d’essayer de sauver certains Padawans lui-même.

Oui R2-D2 je le savais déjà Grogu il était si puissant, le garçon aurait pu être sa priorité. Caché de Grogu pour une date ultérieure ou l’expédier immédiatement R2-D2 eu le temps de faire avant Anakin retournera au navire. Cela pourrait même expliquer pourquoi C-3PO raconte R2-D2 gardez vos bips silencieux pendant votre brève interaction.

peut être R2-D2 Je disais même C-3PO ce que vous avez fait au cas où une action supplémentaire serait nécessaire. Cependant, les films ont continué et on n’a jamais su si R2-D2 sauvé quelqu’un. Ce sera l’œuvre des futures saisons de « The MandalorianRévélez si c’était vraiment le droïde qui l’a sauvé ou s’il était un autre personnage plus important qui définirait l’avenir de Guerres des étoiles.