Hugh Grant répond aux rumeurs sur son futur Doctor Who

De nombreux médias britanniques ont rapporté hier que Hugh Grant était « en pourparlers » pour reprendre le rôle principal dans Docteur Who après le départ de Jodie Whittaker plus tard cette année, et la star hollywoodienne s’est tournée vers les réseaux sociaux pour ajouter ses propres commentaires à l’histoire. Grant, qui a récemment filmé sur Warner Bros.’ Charlie et la chocolaterie préquelle, Wonka et le prochain Donjons et Dragons film, est devenu le dernier d’une longue lignée de stars potentielles qui pourraient reprendre le rôle de The Doctor dans l’émission de science-fiction de longue date. Selon lui, les rapports ne sont tout simplement pas corrects et il n’apparaîtra pas dans la série.

Comme Docteur Who approche de son 60e anniversaire, Jodie Whittaker et le showrunner Chris Chibnall quitteront la série et feront place au retour de l’ancien écrivain en chef Russell T. Davies et de celui qu’il choisit pour être son nouveau médecin. Cela, bien sûr, s’accompagne de nombreuses spéculations sur qui assumera le rôle à un moment significatif pour la série, qui a connu certains des chiffres d’audience les plus bas de l’histoire récente. Certains ont cité le passage du personnage principal d’homme à femme, tandis que d’autres ont vivement critiqué l’écriture de Chibnall, et certains pensent simplement que la série a suivi son cours. Quelle que soit la raison de la baisse de l’audience, force est de constater que Docteur Who a besoin de quelque chose de nouveau pour survivre.

Alors que l'idée que Hugh Grant assume le rôle du Docteur avait ses mérites, la star ayant joué le rôle dans Comic Relief spécial en 1999 et ayant été offerte et apparemment malheureusement refusée le rôle en 2005, nombreux étaient ceux qui croyaient le retour de Russell T. Davies était un signe qu'il était peut-être temps pour Grant de rectifier son erreur. Cependant, un tweet rapide de l'acteur a rapidement dissipé les espoirs de ces fans.





L'attente pour savoir qui sera le nouveau docteur qui continue





Avec Hugh Grant apparemment hors course, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour découvrir qui assumera le rôle emblématique du Time Lord dans la nouvelle série de Docteur Who. Lorsque Jodie Whittaker a repris le rôle, cela a été considéré comme une nouvelle ère pour la série, mais elle est rapidement devenue l’une des pires séries de la série. Maintenant, la série a désespérément besoin d’une main ferme et d’une nouvelle vision créative.

C’est là qu’intervient Russell T. Davies. En tant que force créatrice derrière la renaissance de la série en 2005, et l’homme qui a supervisé la course de David Tennant, l’un des acteurs les plus populaires à avoir jamais joué The Doctor, Davies a un flair pour créer de grands scénarios spectaculaires qui se sont concentrés sur le fait de rendre le spectacle passionnant et impliquant. Série récente de Docteur Who ont semblé se concentrer davantage sur de longs monologues interminables du personnage ont presque réussi à remplacer l’attente du «monstre de la semaine» par «le problème social et environnemental de la semaine». Alors que de nombreuses émissions de télévision utilisent la plate-forme pour discuter d’événements professionnels, de problèmes sociaux et de préoccupations environnementales, les épisodes de Chibnall’s Who en ont parfois fait le centre de l’histoire, et dans une émission qui parle de mondes fantastiques et d’exploration de l’espace et du temps, le public semble avoir changé hors de lui, et le retour de Davies en tant que showrunner peut, espérons-le, renverser la vapeur.









