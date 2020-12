Xiaomi confirme l’arrivée des mobiles Android 11 à 9 de 2019

Android 11 atteindra 9 téléphones Xiaomi lancés en 2019. Découvrez si le vôtre est sur la liste.

Nous savons déjà quels seront les premiers téléphones Xiaomi à être mis à jour vers Android 11, et à ce stade de l’année, les propriétaires des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro apprécient déjà les nouvelles de la version la plus récente du système d’exploitation.

Maintenant, Xiaomi a confirmé que la mise à jour attendue atteindra au moins 9 téléphones lancés en 2019.

Les 9 téléphones Xiaomi de 2019 qui recevront Android 11

La liste en question est formé par neuf téléphones Xiaomi dont le logiciel est basé sur MIUI. Par conséquent, le Mi A3 n’apparaît pas, malgré le fait que sa mise à jour vers Android 11 soit confirmée. Cette liste comprend les modèles suivants:

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K30S Ultra

Mon CC9 / Mi 9 Lite

Mon édition CC9 Meitu

Nous 9 SE

Mer 9

Mi 9 Pro

Tandis que aucune date n’a été révélée Pour l’arrivée de la mise à jour, les propriétaires de ces neuf appareils ont de la chance en sachant qu’ils pourront profiter de la dernière version de MIUI basée sur Android 11.

En plus de ce qui précède, Les Redmi K30 4G, POCO X2, Redmi K30 5G, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium Edition, Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro, tous lancés en 2019, ont également la mise à jour vers Android 11 assurée pendant quelques semaines.

