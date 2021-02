Le petit ami de Rebel Wilson: Qui est Jacob Busch?

L’actrice Rebel Wilson a fait la une des journaux en 2020 après avoir rendu public son jeune homme, qui se trouve être l’héritier d’une énorme fortune.

Elle a rencontré Jacob Busch, l’héritier d’Anheuser-Busch, en 2019 par l’intermédiaire d’amis communs, et l’actrice comique de 40 ans passait du temps avec Jacob depuis.

Le 24 septembre, le Parfait L’actrice a finalement rendu publique sa relation avec Jacob en publiant une jolie photo d’elle-même et de son jeune beau beau gosse posant devant un jet privé avec des amis et d’autres célébrités Kate Beckinsale et Helen Mirren.

Cependant, moins d’un an après leur première rencontre, Wilson et Busch ont arrêté.

Qui est le petit ami de Rebel Wilson, Jacob Busch?

Lisez la suite pour tout savoir sur l’ancienne flamme de Wilson.

Ils sont devenus officiels d’Instagram en septembre 2020.

« Ils sont officiellement petit ami et petite amie », a déclaré une source le 24 septembre. « C’est un gentleman, a des manières très anciennes et la traite bien. Il est également très soucieux de sa santé et ils se motivent mutuellement avec leur cheminement de santé. . «

« Maintenant, elle le rend officiel en faisant ses débuts sur le tapis rouge avec lui au Gala Planetary Health à Monaco et en assistant à un dîner privé avec le Prince Albert organisé par Isabelle Bscher et la Galerie Gmurzynska », a ajouté la source.

Rebel Wilson et Jacob Busch se sont rencontrés par l’intermédiaire d’amis communs.

Apparemment, Rebel et Jacob se sont rencontrés par des amis communs dans un bungalow hollywoodien, et leur premier rendez-vous était au restaurant Catch de Santa Monica.

« Elle le fait rire et il ne peut pas en avoir assez », a déclaré une source proche de Rebel à l’époque. Le couple a également été aperçu en train de se mettre à l’aise tout en assistant à la comédie musicale Chats au Pantages Theatre à Hollywood.

La famille de Jacob Busch est essentiellement la royauté de la bière.

Jacob Busch fait partie de la famille Anheuser-Busch, qui a vendu leur entreprise à InBev en 2008.

Son père est Peter W. Busch, un descendant d’Adolphus Busch qui a cofondé la brasserie en 1852. La fortune de la famille est estimée à 13,4 milliards de dollars.

Jacob Busch a une histoire avec des femmes plus âgées.

Jacob Busch était déjà sorti avec un ancien de 59 ans Vraies femmes au foyer de Beverly Hills star Adrienne Maloof depuis plusieurs années.

L’ancien couple a commencé à sortir ensemble en 2013, alors qu’Adrienne avait 52 ans et Jacob 24 ans.

Ils sont sortis ensemble pendant environ deux ans et se sont séparés à l’amiable en 2015. Il semble que le jeune Jacob a un faible pour les jolies femmes blondes plus âgées, vu que Rebel a 40 ans et qu’il n’a pas encore 30 ans.

Il est très romantique.

« Jacob est très romantique. Il a fait [Rebel] récemment dîner dans son appartement et il dit à des amis qu’il tombe amoureux d’elle », a déclaré une source.

Rebel Wilson cherchait l’amour – et l’a trouvé à Busch à l’époque.

En février, Rebel Wilson a parlé de sa recherche du bon gars lors de la première de N’est-ce pas romantique. « Je cherche un gars avec vraiment une sorte de force », dit-elle. « Si je sens que je pourrais les battre dans une compétition de lutte à la gelée, alors peut-être que ce n’est pas le mec pour moi. »

Wilson s’est rendue sur Instagram pour annoncer son statut de «célibataire».

La Comment être célibataire L’actrice s’est rendue sur Instagram le 2 février pour révéler à ses abonnés qu’elle est désormais célibataire!

« Beaucoup de choses dans ma tête … aghhhhhh … # fille-célibataire-se dirigeant vers le Super-Bowl! » elle a sous-titré une photo d’elle-même à l’extérieur d’une bande-annonce sur ce qui ressemble à un plateau.

Des sources ont également confirmé que la relation entre Wilson et Busch avait «juste suivi son cours».

Les fans se sont précipités vers la section des commentaires de l’article pour soutenir Wilson, avec un fan qui a écrit: « N’oubliez pas que vous ne pouvez contrôler que vos propres actions et réponses et décomposer les problèmes en résolutions plus petites que vous POUVEZ contrôler. Et faites confiance à votre instinct. intestin. »

Un autre a simplement écrit: «Je t’aime tellement».

Bien que les ruptures puissent être tristes, il semble que Rebel embrasse totalement son nouveau statut de fille célibataire et bénéficie d’un soutien considérable de la part des fans et des amis.

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Elle est profondément dévouée à son labrador chocolat et une passionnée de longue distance. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.