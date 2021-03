"Impact Genshin" détaille les nouveaux événements Hangouts

Au cas où vous l’auriez manqué, le développeur de «Genshin Impact», myHoYo, a précédemment révélé qu’il ajoutera complètement un type nouvelle recherche dans l’historique intitulée « Événements de Hangout » au titre lors de la prochaine mise à jour du La version 1.4, « Windblume Invitation », sort le 17 mars.

Version 1.4 «Invitation of Windblume»: nouveau système À l’approche de la mise à jour de la version, les voyageurs doivent certainement être de plus en plus curieux de savoir ce que la nouvelle version peut contenir. Alors, aujourd’hui, jetons un coup d’œil à un nouveau système qui sera à venir dans cette mise à jour: les événements de Hangout.#GenshinImpact pic.twitter.com/Ms6u5yfCUo – Paimon (@GenshinImpact)

12 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Trek » aura un documentaire sur l’histoire de la franchise

Avant le lancement du mise à jour majeure, le développeur a maintenant offert plus de détails sur ce à quoi s’attendre du Événements de Hangout lorsqu’ils arrivent dans quelques jours.

Les Événements de Hangout permettre aux joueurs de passer du temps avec des personnages spécifiques individuellement (Barbara, Noelle, Bennett et Chongyun) et ils auront plusieurs fins.

Pour accéder à ces événements, Les joueurs doivent utiliser les clés de l’histoire pour déverrouiller chacune d’elles, ont terminé « Song of the Dragon and Freedom » et ont le rang de aventure 26 ou plus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Karley Cuoco jouera Doris Day dans une nouvelle série

Les différentes options de dialogue dans les événements de Lieu de rendez-vous influence dans le sens de l’histoire, et une valeur de battement affectera si l’événement continue ou si les joueurs échouent à la mission.

« Genshin Impact » est actuellement disponible gratuitement pour PlayStation 5, PlayStation 4, PC Oui les appareils mobiles. Le jeu sera finalement lancé dans le Nintendo Switch.