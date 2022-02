Fantastic Beasts 3 montre de nouvelles affiches incroyables

La suite du spin-off de Harry Potter, « Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore », vient de dévoiler une série d’affiches avec les magiciens protagonistes de cet épisode. Le nouveau film sera le troisième volet de l’histoire se déroulant dans l’univers Harry Potter, faisant suite au dernier sorti en 2018, « Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald ».

Se déroulant dans les années 1930, l’histoire raconte comment le pouvoir de Gellert Grindelwald grandit et le reste du monde sorcier est impliqué dans la Seconde Guerre mondiale. De plus, ce troisième opus plongera dans le sombre passé d’Albus Dumbledore.

Les images ont été révélées dans différents tweets, faisant référence aux équipes de sorciers que nous verrons dans le film, rencontrant d’abord la « Première Armée de Dumbledore », puis les disciples de Gellert Grindelwald et enfin les sorciers que nous rencontrerons dans ce nouvel opus. , et qu’ils prennent parti pour faire partie de cette bataille épique de magie.

Ces affiches comprennent Loi de Jude revenant en tant qu’Albus Dumbledore, Eddie Redmayne comme Newt Scamander Dan Foger comme Jacob Kowalski Jessica Williams comme Lally Hicks Callum Turner comme Thésée Scamandre Victoria Yeates comme lapin, Guillaume Nadilam comme Yusuf Kama et Richard Coyle comme le frère d’Albus, Aberforth.

Nous verrons aussi Ezra Miller comme Credence Barebone/Aurelius Dumbledore, Alison Sudol comme reine, Coquelicot Corby-Tuech comme Vinda Rosier et les nouveaux venus Alexandre Kouznetsov comme Helmut Weiss et Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald, qui remplacera Johnny Depp, à qui on a demandé de démissionner en raison de sa bataille judiciaire avec son ex-femme Amber Heard.

» Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore » devrait avoir sa première le 15 avril 2022, avec deux autres épisodes en développement. Le film sera réalisé par David Yates, qui a réalisé les quatre derniers films de Harry Potter. Le scénario est écrit par le créateur des livres Potter, JK Rowling et Steve Klovers.