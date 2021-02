Guide: PS5 Game Boost: toutes les améliorations majeures du jeu PS4

Boost de jeu PS5 est une fonctionnalité qui améliore les performances de jeux PlayStation 4 rétrocompatibles sur la console nouvelle génération de Sony. Lorsqu’elle est activée, vous verrez des résolutions et des cadences améliorées dans certains titres en raison de l’augmentation de la puissance de la PlayStation 5. Dans le cadre de notre Guide PS5, nous répertorions toutes les améliorations majeures du jeu PS4, grâce à PS5 Game Boost. Pour plus d’informations, reportez-vous à ce qui suit: Compatibilité ascendante PS5: pouvez-vous jouer à des jeux PS4 sur PlayStation 5? et Compatibilité descendante PS5: tous les jeux PS4 qui ne fonctionnent pas.

Sur cette page: PS5 Game Boost: toutes les améliorations majeures du jeu PS4 PS5 Game Boost: comment ça marche?

PS5 Game Boost: toutes les améliorations majeures du jeu PS4

Dans cet article, nous allons énumérer toutes les améliorations majeures du jeu PS4 avec PS5 Game Boost. Veuillez noter que, lorsqu’il est activé, PS5 Game Boost devrait améliorer les performances de la grande majorité des jeux rétrocompatibles. Dans un souci de concision, nous nous concentrons sur les améliorations majeures des titres PS4, qui peuvent dans certains cas nécessiter l’installation d’un correctif pour en tirer parti. Nous nous concentrons également spécifiquement sur la rétrocompatibilité PS5; pour une liste complète de mises à niveau gratuites de PS4 vers PS5, cliquez sur le lien.

Jeu Améliorations Sang et vérité Fonctionne à une fréquence d’images plus élevée dans une résolution plus élevée avec les ressources les plus détaillées à tout moment. Days Gone Fonctionne à 60 images par seconde en 4K dynamique sur PS5, où il est plafonné à 30 images par seconde en damier 4K sur PS4 Pro. Pare-feu Zero Hour Fidélité visuelle améliorée grâce au super-échantillonnage dans le casque PSVR grâce au rendu à une résolution de base plus élevée. Impact Genshin Fonctionne à 60 images par seconde sur PS5, contre 30 images par seconde sur PS4 Pro. Dieu de la guerre Fonctionne à 60 images par seconde en damier 4K sur PS5, où il est limité à 1080p et oscille autour de 40 à 50 images par seconde en mode Performance sur PS4 Pro. Fantôme de Tsushima Le jeu peut être joué à 60 images par seconde sur PS5, où il est plafonné à 30 images par seconde sur PS4 et PS4 Pro. Ligue de fusée Optimisé pour fonctionner à 60 images par seconde en damier 4K sur PS5 avec HDR.

PS5 Game Boost: comment ça marche?

PS5 Game Boost utilise la puissance supplémentaire disponible dans la console nouvelle génération de Sony pour améliorer les performances des logiciels PS4 rétrocompatibles. Lorsqu’elle est activée, certains titres verront des améliorations en fonction de leur programmation. Par exemple, si un jeu a un framerate déverrouillé avec un plafond théorique de 60 images par seconde sur la PS4 Pro, il peut fluctuer entre 40 images par seconde et 60 images par seconde. Avec le matériel disponible dans la PS5, cependant, ce même titre fournirait un verrouillage de 60 images par seconde sur le dernier système PlayStation.

Il est important de noter que vous ne verrez que des améliorations basées sur la façon dont le jeu est programmé. Si un titre a un plafond de 30 images par seconde, le seul avantage que vous verrez sur PS5 est qu’il ne descendra jamais en dessous de 30 images par seconde; il aurait besoin d’être corrigé pour aller plus haut. Il en va de même pour la résolution; certains jeux utilisent des scalers qui modifient la résolution en fonction de ce qui se passe à l’écran. Dans ces cas, la PS5 se rapprochera le plus souvent du maximum théorique du titre – mais seulement si elle est programmée de cette façon pour commencer.

Les développeurs peuvent patcher leurs logiciels existants pour mieux tirer parti de PS5 Game Boost, comme le déverrouillage des fréquences d’images et des résolutions. Dans cet article, nous avons compilé une liste de toutes les améliorations majeures du jeu PS4, rendues possibles grâce à PS5 Game Boost.

