Le petit ami de Meghan King: qui est Will Roos?

Le 16 janvier, personnalité de la télévision et ancienne Vraies femmes au foyer du comté d’Orange La star Meghan King a profité de son histoire Instagram pour révéler qu’elle avait commencé une nouvelle romance.

La nouvelle survient deux mois seulement après la séparation de King avec son ex-petit ami, Christian Schauf, en novembre de l’année dernière.

«Besoin de vous dire quelque chose», a-t-elle écrit à côté d’un selfie miroir des deux sur son histoire Instagram.

«Rencontrez mon ami @willroos. Nous sommes amis depuis un an», a-t-elle sous-titré une autre diapositive, ajoutant: «Nous nous sommes rencontrés par amour et cela s’est transformé en amis. De toute évidence, cette désignation a changé. Bienvenue, maintenant nous y sommes. Parfois, des choses amusantes se produisent d’une manière amusante. »

Qui est le petit ami de Meghan King, Will Roos?

L’ancienne star de télé-réalité a exprimé son enthousiasme à propos de la nouvelle relation, affirmant qu’elle et Roos «s’amusent tellement ensemble».

Cela semble en effet être vrai, car le couple a profité d’une escapade romantique à Las Vegas pleine de dîners italiens et de bains de soleil au bord de la piscine.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouvel investisseur immobilier de King, y compris des détails sur leur nouvelle romance.

Il n’est pas aussi célèbre que King.

Will Roos est un peu un mystère. Son âge et sa date de naissance exacts sont inconnus, mais on estime qu’il est au début de la quarantaine.

Roos ne compte qu’un peu plus de trois mille abonnés Instagram, ce qui contraste fortement avec le million d’abonnés de Meghan.

Il a fondé une société immobilière extrêmement prospère.

Roos est le directeur d’Element Property Company, une société d’investissement immobilier de Los Angeles qu’il a fondée en décembre 2008.

Selon le site Web de la société, « Will a acquis plus d’un milliard de dollars d’actifs multifamiliaux sur les marchés des États-Unis »

La valeur nette du magnat reste malheureusement inédite.

C’est un voyageur.

Roos réside actuellement à Los Angeles; mais ses voyages l’ont emmené à travers le monde!

Le magnat de l’immobilier semble particulièrement apprécier les destinations balnéaires. Selon son Instagram, il a visité Hawaï, Capri et Fidji; et passe beaucoup de temps à pêcher et à bronzer aux Bahamas.

Il aime aussi les voitures et assiste à de nombreux salons pour inspecter et faire l’éloge des nouveaux modèles.

C’est un drogué d’adrénaline.

Roos aime les sports extrêmes tels que le saut de falaise, le VTT et l’héliski!

L’aventurier audacieux s’est même soumis à des vols «sommaires» dans de petits avions.

Les autres intérêts sportifs de Roos incluent le surf et le snowboard.

Il a un côté hippie.

Le yoga est un autre des passe-temps de Roos. Il a également participé à de nombreux festivals de musique, et son flux Instagram comprend des références à la marijuana et au groupe de jam classique Phish.

C’est un farceur.

Roos se moque souvent de lui-même, même dans des situations pénibles – comme quand il a perdu une camionnette dans l’Atlantique!

Il a beaucoup d’esprit scolaire.

Roos a fréquenté l’Université de Californie du Sud, où il a obtenu un BA en relations internationales.

Il faisait partie de la fraternité Phi Delta Theta et continue de réfléchir affectueusement à l’organisation dans des photos de retour. L’alun se tient au courant des événements sportifs de son ancienne école et soutient avec enthousiasme les chevaux de Troie.

C’est un gourmand.

Les publications de Roos sur les réseaux sociaux incluent des repas gastronomiques qu’il a appréciés, allant d’un homard de cinq livres à un escargot à la française.

Il est également un grand fan de boissons alcoolisées. Outre les histoires de son nouveau boo sur les deux coups en arrière dans un Uber, le flux Instagram de Roos comprend de nombreuses images de sélections d’alcool et de cocktails.

Il a même posté une photo d’un vin qui porte son nom!

C’est un père de famille.

Le nouvel homme de Meghan n’a pas d’enfants, mais c’est un oncle! Will semble adorer son neveu Ethan Page Roos, maintenant âgé de deux ans.

Il semble être un grand père de famille, publiant de nombreuses photos de vacances et des références à des moments amusants avec des parents et des amis proches.

Si lui et King devaient se marier, nous espérons que Roos ferait un beau-père amusant et dévoué à ses trois enfants!

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.