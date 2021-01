« Vikings »: comment le corps de Bjorn Ironside a été préservé

La deuxième partie de la saison 6 de « Vikings« Première sur Amazon Prime Video le 30 décembre avant sa première sur L’histoire et Netflix. Les fans ont pu profiter des 10 derniers épisodes de la série pour lui faire un adieu honorable, avec une question à laquelle on a répondu dans les derniers instants de l’émission: qu’est-il arrivé à Bjorn ironside?

La série télévisée, créée par Michael Hirst, est basé sur les légendes du Viking Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), l’un des héros les plus célèbres de la culture nordique, connu pour avoir pillé Northumbrie, France et Bretagne, bien que plus tard le drame a suivi l’histoire de ses fils.

Le premier-né de Ragnar, Bjorn ironside était un Viking rusé, intelligent et déterminé, qui a gagné son surnom de sortir des batailles presque indemnes, sans montrer aucune égratignure ou blessure. À la fin de la sixième saison, cela a radicalement changé, culminant son chemin pour toujours.

Et est-ce que Bjorn n’est pas mort des suites de ses blessures à la fin de la première partie du saison 6 de « Vikings», Certains que s’ils le laissaient au bord de la mort, mais à cause des flèches que l’ennemi lançait sur le deuxième partie. Cependant, une inconnue demeure: comment était le corps de Bjorn être enterré?

COMMENT LE CORPS DE BJORN IRONSIDE A-T-IL ÉTÉ PRÉSERVÉ DANS LES «VIKINGS»?

Bjorn Ironside est décédé dans la saison 6 de « Vikings » (Photo: Histoire)

Comme déjà mentionné ci-dessus, Bjorn ironside terminé la première partie du saison 6 de « VikingsMortellement blessé et son sort semblait scellé. Bjorn a du mal à s’accrocher à la vie Kattegat, où ils le ramènent. Le roi Hakon arrive avec des renforts, mais se dirige vers le prince Oleg et lui dit que Bjorn il est mort, une affirmation qui n’est pas loin d’être vraie.

Maintenant, bien que Hakon a été tué peu de temps après avoir relayé l’information, il avait déjà terminé le plan pour faire croire à tout le monde que Bjorn il est mort quand il vit encore. Tout est payant quand Bjorn Il monte sur son cheval gravement blessé pour affronter les Rus devant son armée.

Bjorn Ironside était connu pour n’avoir reçu aucune blessure lors des batailles (Photo: Histoire)

« Est le mortou « , dit Ganbaatar, capitaine dans l’armée de Oleg. « C’est une sorte d’astuce. Et je vais le prouver». Tire sur Bjorn avec trois flèches et dit: « Tu vois! Il est mort. » Cependant, Bjorn parvient à dégainer Épée des rois. « C’est impossible« , Il dit Ivar, alors que Hvitserk répond: « Je te l’ai dit, Ivar. Tu ne peux pas le tuer».

Le fait que Bjorn Je suis toujours en vie fait vraiment peur au Rus, et beaucoup se retirent tandis que d’autres sont forcés de se battre. Les vikings gagner la bataille et Rus ils sont vaincus. Malheureusement, Bjorn meurt, mais ils lui donnent une grande sépulture plaçant son corps dans la même position qu’il est mort: au sommet de son cheval avec son épée levée.

Comment cela a-t-il été possible? Certains fans ont souligné que c’était parce que son corps avait été rempli d’un matériau similaire à la peluche, ou qu’il avait même été recréé dans de l’argile, mais la vérité est que les deux Gunnhild comme Ingrid a visité sa tombe et vous pouvez voir le corps inerte de Bjorn ironside.

Bjorn Ironside est mort après que plusieurs flèches soient tombées de ses ennemis (Photo: Histoire)

Comme indiqué Express, il est impossible de savoir exactement comment ils ont entretenu le corps de Bjorn en si bon état pour le temps après sa mort. Aucun enregistrement n’a été trouvé dans la série sur la façon dont les Vikings ont embaumé leurs morts, ou s’ils sont simplement partis Bjorn espérant ainsi qu’il ne se décompose pas.

Une théorie plus précise est que les créateurs de la série ont laissé ce moment aux fans, comme une représentation de leur esprit incassable qui ne pouvait pas être maîtrisé même par la mort ou la pourriture. Dans tous les cas, le seul qui aurait la réponse serait Michael Hirst, le créateur de « Vikings».