L’histoire du protagoniste de Lupin

Café Lupin Bio Sans Caféine 500g Kornkreis | Café Bio Premium Certifié par BIOLAND - Sac de 500g

Un goût artisanal et une qualité aux normes élevées: Les lupins doux sont cultivés en Allemagne selon les directives du certificateur Bioland reconnu pour ses critères stricts puis doucement rôtis dans un processus de torréfaction dans un établissement de fabrication familiale de café. le café Pino est préparé comme du café aux grains. Il dispose à la fois des saveurs d'un café sorti d'un filtre à café et aussi comme un expresso. Nous recommandons la préparation dans une cafetière avec mécanisme à pression. L'alternative idéale au café en grains: Avec un goût aromatique et corsé, il ne contient ni gluten, ni caféine, et dispose d'une certification pure et 100% bio par le très haut niveau de certification BIOLAND avec évidemment la certification Européenne. Un café bénéfique pour la santé et pour la nature: La production de café au lupin permet de préserver les ressources naturelles de l'environnement.