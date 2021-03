L’électricité la moins chère du marché? Le prix de Dacia Spring Electric… en France

Révélé il y a environ six mois, le Dacia Spring électrique est arrivé avec un objectif très simple mais ambitieux: être l’électrique la moins chère du marché.

Pour cela, il est basé sur le Renault K-ZE «asiatique», renonce à de nombreux luxes et dispose d’un moteur électrique de seulement 33 kW (44 ch) de puissance qui lui permet d’atteindre les… 125 km / h de vitesse maximale (lorsque on sélectionne le mode ECO est limité à 100 km / h).

Quant à la batterie, elle a une capacité de 26,8 kWh et offre une 225 km d’autonomie (Cycle WLTP) ou 295 km (cycle WLTP en ville).

Combien ça coûte en France?

Avec le démarrage des commandes en France prévu le 20 mars, les prix pour ce pays sont déjà connus.

Dans la version de base, Comfort, qui dispose d’équipements tels que la climatisation manuelle et une radio avec Bluetooth, Spring Electric verra son prix commencer à 16 990 euros. Dans le niveau Comfort Plus le plus «luxueux» (qui comprend, par exemple, un écran de 7 pouces), le prix augmente pour 18 490 euros.

Comme ces chiffres n’incluent pas encore les incitations à l’achat de véhicules électriques en France (27% de réduction de prix dans la limite de 6000 euros), le prix pourrait encore baisser. De cette façon, la version de base doit rester pour le 12 400 euros et Comfort Plus par 15 mille euros.

Mais il y a plus, grâce au dispositif d’encouragement à la mise au rebut des véhicules hors d’usage mis en place par le gouvernement français, il est possible que la version de base voit le prix baisser sous la barre des 12 mille euros.

Et au France?

Pour l’instant, nous ne savons toujours pas combien coûtera Dacia Spring Electric au France, cependant, le prix demandé en France nous permet d’avoir une estimation.

Les véhicules électriques étant exonérés d’ISV au France, leur prix ne diffère guère de celui pratiqué dans les autres pays de l’Union européenne, la seule différence étant le montant payé pour la TVA au France (23%) et en France (20%).

De cette façon, comptes rapides, il est possible que le prix de la version de base soit fixé, avant les incitations, à 17 500 euros. En ce qui concerne les incitations, puisqu’il s’agit d’un passager léger, Spring Electric peut voir un total de 3000 euros.