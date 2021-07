Deux nouveaux films de Ted Bundy suscitent la réaction des cinéphiles

Le monde a-t-il besoin de plus de films de Ted Bundy ? C’est la question que se posent de nombreux cinéphiles avec la sortie de deux bandes-annonces concurrentes à 48 heures d’intervalle.

« No Man Of God » d’Amber Sealey mettra en vedette Elijah Wood dans le rôle de l’analyste du FBI Bill Hagmaier, explorant sa relation avec Bundy, interprété par Luke Kirby.

Pendant ce temps, Chad Micheal Murray affrontera le tueur en série prolifique dans « Ted Bundy: American Boogeyman ».

Pourquoi les nouveaux films de Ted Bundy sont-ils critiqués ?

Trente-deux ans après sa mort par chaise électrique, Bundy est toujours aussi omniprésent.

2019 a ravivé une fascination problématique pour l’homme qui a avoué 30 meurtres et viols – bien que la police pense qu’il y a peut-être eu des dizaines de victimes supplémentaires.

Le réalisateur Joe Berlinger nous a apporté « Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile » – avec Zac Efron dans le rôle d’un Bundy suave – et les docuseries Netflix « Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes ».

Dans cette nouvelle génération de fans de vrais crimes obsédés par Bundy, le tueur est un idole hollywoodien joué par Murray et Efron – qui étaient nos béguins de célébrités adolescentes – et Kirby, une version photoshopée du vrai Bundy.

En apparence, les réalisateurs à la tête de ces productions n’ont pas fait grand-chose pour réécrire le cycle de presse dangereux qui a suivi Bundy dans les années 1970, qui se concentrait sur son attrait et faisait de ses crimes une partie de son attrait.

Mais il y a un problème avec la représentation hollywoodienne de Ted Bundy.

« Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile » a été abondamment critiqué pour sa caractérisation d’une version charmante et impossible à résister de Bundy. Cela a laissé les critiques avec un sentiment impardonnable de déjà-vu envers ces nouvelles itérations de la même histoire.

À plusieurs reprises, Efron et Berlinger ont défendu leur version de Bundy, affirmant que le film devrait apprendre aux téléspectateurs à regarder au-delà de l’apparence physique lorsqu’il s’agit de faire confiance à des étrangers.

L’implication ici est que les victimes de Bundy auraient pu se sauver si seulement elles n’étaient pas si captivées par son charme, et néglige la menace inévitable d’un homme qui a tué beaucoup de ses victimes dans leur sommeil.

Même Sealey, le réalisateur de « No Man Of God », avait son propre reproche à Berlinger’s Bundy.

« Ils font de lui un modèle masculin – si intelligent, si charismatique, un maître du déguisement », a déclaré Sealey le mois dernier. « Je ne vois pas ça. Quand je le regarde et que je regarde des interviews et que j’écoute les cassettes, je vois un type de gars profondément anxieux et nécessiteux – presque comme un incel – qui veut juste des éloges et veut que les gens lui disent à quel point il est génial.

Mais si sa version de l’histoire de Bundy est destinée à réparer les torts du passé d’Hollywood, elle a peut-être manqué la cible.

Au lieu de se faire un devoir de déconstruire et de critiquer notre étrange tendance à glorifier des hommes comme Bundy, les films risquent d’aggraver notre mythologisation de lui.

Quelle que soit leur intention, les films placent Bundy au centre du récit et font des femmes qu’il a assassinées de simples personnages secondaires de son histoire.

Au lieu de regarder les dizaines d’histoires écourtées par cet homme brutal et sans valeur, nous sommes invités à regarder Bundy dans les yeux et à être esclave.

Sa prédation devient une source de divertissement qui a maintenant été jouée tellement de fois que le public risque de devenir désensibilisé.

Les vrais films policiers fonctionnent parce qu’ils jouent sur un besoin humain de donner un sens au monde, mais, en disséquant les crimes de Bundy, nous risquons de tenter de rationaliser l’insondable.

Mais peut-être que la partie la plus troublante de tous ces films et docuseries est qu’ils donnent à Bundy exactement ce qu’il voulait.

Bundy était, au fond, un misogyne narcissique qui est largement soupçonné d’avoir aimé sa notoriété.

Faire de nombreux films de sa vie qui sont dominés par sa voix et présentent des femmes comme des personnages marginalisés est probablement exactement la façon dont il aurait écrit l’histoire lui-même.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.