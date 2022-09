iPhone 13 vs iPhone 14 : devriez-vous mettre à niveau ?

07 septembre 2022 16:39:58 IST

Apple devrait lancer la toute nouvelle gamme d’iPhone, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max, aujourd’hui, lors de son événement « Far Out ». Bien que la société n’ait rien révélé officiellement sur le lancement du smartphone, on s’attend à ce que le smartphone phare soit dévoilé aujourd’hui.

Avec un nouvel iPhone qui sort chaque année, il peut être utile de se demander s’il vaut la peine de passer au dernier iPhone. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont acheté leur iPhone 13 après son lancement en septembre de l’année dernière.

Bien que les spécifications de l’iPhone 14 n’aient pas encore été publiées, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant ce que les utilisateurs peuvent attendre du prochain smartphone. Nous comparons donc ce que l’iPhone 13 et l’iPhone 14 ont à offrir (potentiellement, dans le cas de ce dernier) et voyons si vous devriez envisager une mise à niveau.

iPhone 13

L’iPhone 13 d’Apple a succédé à l’iPhone 12 le plus vendu de la société. Le smartphone est livré avec le chipset phare A15 Bionic conçu en interne et un écran Super Retina XDR. Le célèbre écran du téléphone prend en charge l’affichage HDR, avec une représentation des couleurs True Tone, un retour Haptic Touch, un rapport de contraste de 20 00 000: 1 et une luminosité maximale de 1 200 nits en HDR. Le téléphone est livré avec différentes configurations de caméra en fonction du modèle, mais la variante de base est livrée avec un système de caméra double 12MP à l’arrière avec des imageurs larges et ultra larges. Le téléphone est disponible en écrans de 5,4 pouces et 6,1 pouces.

Le chipset A15 Bionic embarque un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité ainsi qu’un GPU à 4 cœurs.

iPhone 14

Le prochain iPhone 14 devrait être disponible dans des tailles d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Les nouveaux smartphones seront probablement alimentés par le SoC A15 Bionic, mais avec des améliorations mineures et un nouveau GPU à 6 cœurs. L’iPhone 14 Pro Max peut cependant être livré avec une puce A16 Bionic. Selon les rumeurs, l’appareil photo installé dans le nouvel iPhone 14 serait le même que celui de la génération précédente. L’affichage devrait également rester le même avec une différence clé – l’iPhone 14 aurait un taux de rafraîchissement de 90 Hz par rapport aux 60 Hz de l’iPhone 13.

Devez-vous mettre à niveau ?

Avec seulement des changements mineurs en ce qui concerne la rumeur, les utilisateurs d’iPhone 13 devraient s’abstenir de cette génération d’iPhones à moins qu’ils ne cherchent à étendre la taille de l’écran de leur appareil. Les spécifications supposées de l’iPhone 15 semblant déjà impressionnantes, il serait peut-être préférable pour les utilisateurs d’iPhone 13 d’attendre encore un an et de récupérer l’iPhone 15 lorsqu’il sortira à la place.

