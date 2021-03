Le père du roi Tut révélé dans une superbe reconstruction faciale

Une égyptien antique Le pharaon qui pourrait être le père du roi Tut a un nouveau visage, avec des traits royaux et une expression sereine façonnée par la reconstruction numérique. Bien qu’il s’agisse de la reconstruction la plus exacte de l’homme à ce jour, les questions de longue date sur son identité restent sans réponse.

Ses restes ont été retrouvés en 1907 dans la Vallée des Rois en Égypte dans la tombe KV 55, à quelques mètres de la tombe de Toutankhamon . Plus d’un siècle après la découverte de la tombe, l’analyse génétique a suggéré que le squelette à l’intérieur appartenait au père biologique du roi Tut, et d’autres indices dans la tombe ont indiqué aux archéologues que l’homme était Akhenaton , qui a régné de 1353 avant JC à 1335 avant JC et a été le premier roi à introduire le monothéisme en Egypte. Cependant, certains experts ont contesté ces conclusions, affirmant que la véritable identité de l’individu est encore incertaine.

La reconstruction, qui a pris des mois à concevoir, a été créée par des scientifiques du Centre de recherche en anthropologie médico-légale, en paléopathologie et en bioarchéologie (FAPAB) en Sicile. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec Cicero Moraes, un artiste médico-légal 3D du Brésil qui est connu pour son travail de reconstruction de visages d’un passé lointain, des représentants de la FAPAB. écrit sur Facebook . Contrairement aux précédentes reconstructions faciales du KV 55, le nouveau modèle omet les cheveux, les bijoux et autres ornements, afin de « se concentrer sur les traits du visage de cet individu », selon le post.

Les scientifiques ont utilisé un processus de reconstruction appelé la méthode de Manchester pour amener le visage du KV 55 dans le présent « de l’ombre de l’histoire », a déclaré Francesco Galassi, directeur et co-fondateur du FAPAB Research Center, professeur agrégé d’archéologie à l’Université Flinders en Australie. , et professeur adjoint d’anthropologie médico-légale à l’Université Magna Graecia de Catanzaro en Calabre, en Italie.

Au cours de ce processus, « les muscles et les ligaments du visage sont modelés sur le modèle du crâne selon les règles de l’anatomie », a déclaré Galassi à 45Secondes.fr dans un e-mail. « La peau est placée dessus, et les épaisseurs de tissu sont des valeurs moyennes qui ont été scientifiquement déterminées. »

Lors de la construction de la reconstruction, les chercheurs ont fait référence à « une quantité massive de données » pour KV 55, y compris des notes d’examens physiques antérieurs du crâne, des mesures détaillées, des photographies à l’échelle et des rayons X du squelette, a déclaré Galassi.

Les muscles faciaux et les ligaments ont été modélisés numériquement sur le crâne du KV 55. (Crédit d’image: Centre de recherche FAPAB)

Un passé sombre

Akhenaton monta sur le trône sous le nom d’Amenhotep IV et prit son nouveau nom, qui signifie «le serviteur d’Aton» – un dieu solaire égyptien – au début de son règne. Il a ensuite commencé à démanteler le sacerdoce qui servait le panthéon des divinités égyptiennes, afin d’établir un culte monothéiste d’Aton, selon l’Ohio State University. Département d’histoire .

Les archéologues ont trouvé KV 55 dans une tombe non décorée qui contenait des briques gravées de sorts magiques portant le nom d’Akhenaton. Un autre cercueil et pots canopes – récipients pour la tenue momifié organes – contenait les restes d’une femme nommée Kiya, qui a été identifiée comme la concubine d’Akhenaton, selon un FAPAB déclaration sorti le 10 mars.

Le KV 55 avait été momifié, mais la chair conservée se désintégrait entre les mains des excavateurs, ne laissant que le squelette derrière. Sur la base des objets de la tombe et du sexe du squelette, certains archéologues ont conclu qu’il devait représenter Akhenaton. Cependant, l’analyse des dents et des os a révélé que l’homme était plus jeune que prévu. Il avait environ 26 ans quand il est mort – et peut-être seulement 19 à 22 ans, alors que les archives suggèrent qu’Akhenaton a régné pendant 17 ans et a engendré une fille au cours de la première année de son règne, a déclaré Galassi.

« Certains archéologues ont tendance à supposer qu’il a commencé son règne en tant que jeune adulte plutôt qu’en tant qu’enfant. Pour cette raison, il y a eu des tentatives continues [to] considérez que le KV 55 est plus ancien que l’anatomie réelle ne l’indique », dit-il.

Lorsque les archéologues ont fouillé le KV 55 en 1907, la momie s’est effondrée en poussière. Aujourd’hui, seuls les os restent. (Crédit d’image: Centre de recherche FAPAB)

D’autres experts ont proposé que KV 55 pourrait être Smenkhkare, un frère cadet d’Akhenaton, mais il y a peu de preuves que le frère a existé du tout, a déclaré Galassi. Aujourd’hui, Smenkhkare est plus communément considérée comme n’étant pas une personne réelle, mais une identité construite pour la reine Néfertiti, qui a peut-être pris ce nom lorsqu’elle est montée sur le trône après la mort d’Akhenaton. Cela exclurait en fait l’hypothèse du « jeune frère » pour le KV 55, a déclaré Galassi.

L’analyse génétique a suggéré que KV 55 était le fils d’Amenhotep III et le père de Toutankhamon, fournissant davantage de preuves qu’il était Akhenaton, selon une étude publiée en 2010 dans la revue. JAMA . Cependant, cette conclusion n’est pas non plus sans controverse, car les données génétiques des momies égyptiennes peuvent être « compliquées » par le fait que l’inceste des frères et sœurs était une pratique courante dans les dynasties royales, selon le communiqué.

Un rapport plus détaillé sur la reconstruction du KV 55 sera publié en 2021, ont déclaré des représentants de la FAPAB.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.