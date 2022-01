L’affrontement d’Elizabeth Olsen avec un paparazzi devenu viral

Une fois la célébrités exposer leur vie, il semble qu’il n’y ait pas de retour en arrière. Beaucoup de célébrités sont reconnaissantes d’être reconnues par le public grâce à leur travail dans le monde du divertissement. Cependant, lorsque cela se transforme en une persécution de paparazzi et l’intrusion dans la vie privée, ils aimeraient être une personne ordinaire. Elizabeth Olsen, chiffre actuel de la Univers cinématographique Marvel, peut enseigner la matière.

Le protagoniste de WandaVision sait très bien de quoi parlent les médias. Est-ce ses sœurs, les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen, ils sont devenus célèbres étant très petits. C’est avec seulement neuf mois de vie qu’ils ont commencé à travailler à la fois à la télévision et au cinéma, étant les protagonistes de projets réussis. L’exposition si tôt au regard du public semblait même les faire fuir.

Les actrices de 35 ans ont depuis longtemps décidé d’abandonner leur carrière d’actrice, adoptant un profil beaucoup plus bas et se consacrant à plein temps à la musique. mode et la conception de vêtements pour femmes. Elizabeth, quant à elle, a choisi de se consacrer à la comédie depuis l’âge de quatre ans et se positionne aujourd’hui comme l’une des figures les plus populaires des séries en streaming.

Dans ce contexte, la célébrité de Marvel Studios a été intercepté par un journaliste alors qu’il signait gracieusement des autographes pour ses fans dans les rues. « Comment se fait-il que tu sois tellement plus gentille que tes sœurs ?« , ont déclaré les paparazzi, faisant référence au lien compliqué qu’Ashley et Mary-Kate ont développé au cours de leurs dernières années d’exposition. La réponse d’Elizabeth fut brutale.

« Tu les dérangeais toute ta vie« , a prononcé la personne chargée de donner la vie à sorcière écarlate. Bien qu’elle préserve une bonne partie de ses moments importants pour son intimité, elle sait parfaitement comment un artiste peut devenir le centre de polémiques lorsque caméras et regards se positionnent sur chacune de ses décisions. Les internautes ont applaudi sa réaction sur Twitter, transformant cette scène en vidéo virale.

