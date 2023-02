La star de Pez Outlaw veut que Jack Black le joue dans un biopic ou une série télévisée

Avec Le hors-la-loi Pez recueillant un grand succès, il y a une chance que le documentaire soit transformé en une série scénarisée. Le film, qui est maintenant diffusé sur Netflix après une première au Festival du film South by Southwest (SXSW) l’année dernière, raconte l’histoire de Steve Glew, un homme qui a gagné des millions en collectant et en jetant de précieux distributeurs de Pez. Il a été si bien accueilli que Glew dit à TMZ qu’il y a des discussions provisoires pour transformer l’histoire en une série télévisée scénarisée.





« Nous sommes en pourparlers sur un projet narratif », a déclaré Glew. « C’est dans la phase de planification et de travail, donc je dois être très prudent. »

Bien que Glew ne puisse pas divulguer beaucoup plus d’informations sur le projet, il révèle qui il a en tête pour le jouer dans la série. Glew noms Jack Black comme le choix idéal, expliquant ensuite pourquoi il estime que le Jumanji star ferait fantastique avec le rôle.

Glew dit : « Le gars y va à fond. Quand tu es là pour me représenter, toutes les particularités et les choses qu’il donne à la vie avec ses performances, je pense que ça ferait le travail. Et, je veux dire, j’aime le gars. J’adore ce gars. Il s’engage absolument dans quelque chose et j’adore ça. »





The Pez Outlaw est un succès auprès des téléspectateurs

Le hors-la-loi Pez a impressionné les critiques, obtenant ce score parfait et convoité de 100% chez Rotten Tomatoes avec ses critiques. Les éloges de la critique augmenteront certainement les chances de Glew d’adapter cette histoire en série télévisée. Peut-être que cela aidera également à convaincre Black de signer pour jouer à Glew, comme c’est le rêve.

Le synopsis officiel de Le hors-la-loi Pez est comme suit:

« Cette incroyable histoire de poisson hors de l’eau suit les aventures de Steve Glew, un habitant d’une petite ville du Michigan, qui monte à bord d’un avion pour l’Europe de l’Est peu après la chute du mur de Berlin. Sa mission est de localiser une usine secrète qui détient la clé des distributeurs de Pez les plus recherchés et les plus précieux. S’il réussit, il désendettera sa famille et pourra enfin quitter son emploi de 25 ans. Steve devient le héros de sa propre aventure, faisant passer en contrebande les marchandises les plus rares aux États-Unis et gagnant des millions dans le processus. Tout était magique, jusqu’à ce que son ennemi juré, le Pezident, décide de le détruire.

Le hors-la-loi Pez est réalisé par Amy Danlien Storkel et Bryan Storkel. Les deux produisent également avec Chris Smith, Theo Love, Nate Larson, Jonathan Ignatius Green, Dawn Bender, Bo Butterworth et Norbert Blecha.

Vous pouvez diffuser Le hors-la-loi Pez sur Netflix, et vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du film ci-dessous.