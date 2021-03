Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sur PS5 prend en charge la sauvegarde croisée, les cartes d’activité, DualSense, etc.

Il y a quelques semaines, il a été révélé que l’excellent remake de la PlayStation 4, Tony Hawk, Pro Skater 1 + 2, faisait son chemin sur PS5. Bien que ce soit un jeu qui a fière allure et qui fonctionne très bien sur l’ancien matériel, ce sera un peu mieux sur la nouvelle console de Sony. Nous connaissons déjà certains des avantages de la version améliorée, mais un nouveau tweet du compte officiel du jeu nous donne une vue d’ensemble.

Comme vous pouvez le voir sur ce post, THPS 1 + 2 prend en charge 60 images par seconde à 4K ou, si vous avez un écran compatible, 120 images par seconde à 1080p. Il tirera également parti de l’audio 3D, d’un chargement plus rapide, des cartes d’activité et du retour haptique et des déclencheurs adaptatifs de DualSense. Enfin, le jeu vous permettra d’importer une sauvegarde PS4, ce qui signifie que votre progression sera reportée sur la version PS5. Il semble que le jeu utilise pleinement la nouvelle machine, ce qui est formidable à voir.

Pendant que nous parlons de ce jeu, il convient de le mentionner à nouveau: il peut s’agir ou non d’une mise à niveau gratuite, selon la version du jeu que vous possédez sur PS4. Les propriétaires de Digital Deluxe Edition recevront la version PS5 gratuitement, tandis que ceux qui ont la version vanilla devront payer 10 €. Pour votre argent, vous obtenez évidemment la mise à niveau, mais vous recevrez également les goodies Digital Deluxe Edition, donc ce n’est pas si mal.

Le jeu sortira très prochainement sur PS5, le 26 mars. Réussirez-vous des combos malades dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sur PS5? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.