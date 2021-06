Le PDG d’Amazon Jeff Bezos et son frère se rendront dans l’espace le 20 juillet sur un vol Blue Origin

08 juin 2021 16:08:05 IST

Jeff Bezos est prêt à voyager dans l’espace alors que sa société Blue Origin lance sa première mission de transport de passagers le 20 juillet. Le milliardaire d’Amazon a annoncé lundi 7 juin dans un post Instagram qu’il serait accompagné de son frère Mark sur le vol. Le lancement est prévu pour près de deux semaines après sa démission de son poste de PDG d’Amazon.com Inc. L’organisation spatiale a annoncé plus tôt en mai qu’elle se préparait à placer les premiers passagers dans une capsule New Shepard.

« Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace », a déclaré Bezos dans le post Instagram. « Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami », a-t-il ajouté.

Le vol en équipage de Blue Origin verra sa capsule à six places et sa fusée de 59 pieds se diriger vers le bord de l’espace sur un vol de 11 minutes, visant à atteindre plus de 60 miles au-dessus de la Terre.

Bien que la société n’ait pas annoncé le prix des billets réguliers pour le vol spatial, elle a déclaré que le gagnant d’une longue vente aux enchères (qui est toujours en cours) se verra attribuer un siège. Jusqu’à lundi, l’enchère était de 2,8 millions de dollars, mais après l’annonce de Blue Origin, elle est passée à 3,2 millions de dollars.

Outre New Shepard, Blue Origin développe également New Glenn, une fusée imposante qui peut être utilisée pour envoyer des satellites gouvernementaux et commerciaux américains en orbite et effectuer des voyages dans l’espace lointain.

La société, qui espérait participer au plan de la NASA pour ramener les humains sur la lune d’ici 2024, proteste maintenant contre le contrat signé par la NASA et SpaceX, pour construire l’atterrisseur lunaire pour transporter les astronautes de l’orbite de la lune vers la surface.

Blue Origin a été fondée par Bezos en 2000 et a effectué plus de 12 vols d’essai sans équipage à ce jour, dans les installations de Blue Origin dans le Texas rural, à environ 70 miles de Marfa.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂