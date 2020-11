Tom Hanks dit que «  Sauver le soldat Ryan  » était un «  film inconfortable à faire  » – «  C’était une expérience très, très tactile  »

Tom Hanks a joué dans sa juste part de drames historiques, mais aucun ne se compare à Sauver le soldat Ryan. Sa performance émouvante dans le film l’a aidé à devenir l’un des plus grands films de guerre de tous les temps, mais la création du film n’a pas été facile.

Hanks a récemment admis le tournage Sauver le soldat Ryan était extrêmement inconfortable pour toutes les parties impliquées, appelant cela une expérience «tactile».

Tom Hanks était fasciné par l’Holocauste dans son enfance

L’intérêt de Hanks pour l’Holocauste et la Seconde Guerre mondiale remonte à son enfance. Hanks s’est personnellement connecté à l’histoire après avoir vu une photo d’un jeune garçon juif enlevé de son domicile en Pologne. Hanks a révélé que voir l’image était sa première étape vers l’âge adulte lors d’une récente interview avec Graham Bensinger.

« Je ne savais rien de l’Holocauste avant d’être en cinquième », a révélé Hanks. «J’avais 10 ans, la guerre à cette époque était essentiellement le fait de films et d’émissions de télévision comme Combat ou quelque chose comme ça. Je sais que mon père était à la guerre, il était dans la marine du Pacifique. Le moment de découvrir ce qu’était l’Holocauste, c’était un rite de passage. C’était comme une entrée au ralenti dans l’âge adulte. C’était avoir une fenêtre sur un degré de comportement humain qui n’avait absolument aucun sens pour mon cerveau de 10 ans. … »

Rendre « Sauver le soldat Ryan » était inconfortable pour toutes les personnes impliquées

«Nous avions tiré Sauver le soldat Ryan en Irlande et en Angleterre, et ce fut une expérience très très tactile pour nous tous. C’était un film inconfortable à faire, mais nous avions hâte de nous rendre au travail tous les jours.

Hanks a également partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles tout le monde était si excité de filmer Sauver le soldat Ryan. À son avis, c’est parce que le ton et le développement narratif du film sont très différents de tout autre film de guerre.

«Parce que personne n’avait touché à ce sujet depuis assez longtemps, et nous le tournions d’un peu comme, sous la perspective du casque, par opposition à quelque chose de grand. Vous savez, il n’y a pas beaucoup de grands discours solennels là-dedans, il y a beaucoup de gars qui se faufilent et courent, ayant peur de leur esprit.

Tom Hanks était « dans un lieu saint » lorsqu’il a visité Omaha Beach

Hanks a décidé de faire un voyage à la vraie Omaha Beach après que lui et l’équipe aient filmé la scène d’ouverture du film en Irlande. À Omaha Beach, il a recherché des signes de l’unité réelle dans laquelle lui et ses co-stars étaient représentés. Sauver le soldat Ryan. Il se souvient avoir eu l’impression d’être dans un « lieu saint » après avoir trouvé des preuves de l’unité sur un mémorial sur la plage.

«Il y a des monuments commémoratifs tous éparpillés et vous vous arrêtez et vous lisez chacun d’eux, et à la fin, il y avait cette plaque sur ce mur de soutènement en béton… et c’était nous, nous étions la Compagnie Charlie des Rangers», a déclaré Hanks. Et de voir ça là-bas, après avoir vécu ce genre de choses, ça m’a un peu secoué. J’ai fait dresser les cheveux à l’arrière de ma tête. Et en redescendant, de retour au très célèbre cimetière là-bas, je viens de réaliser que j’étais dans un lieu saint.

Sauver le soldat Ryan a été un succès financier et critique majeur, totalisant plus de 482 millions de dollars et remportant de nombreux prix.