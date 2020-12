Le ciel nocturne de Noël: un guide d’observation des étoiles de Noël 2020

Décembre est le mois du solstice d’hiver , qu’une grande partie de l’humanité associe à des célébrations telles que les fêtes de la Nativité. Le moment du solstice a eu lieu le 21 décembre à 5 h 02 HNE (10 h 02 TU): le soleil, semblant voyager le long de l’écliptique, a atteint ce point du ciel où il est le plus au sud de l’équateur céleste.

Le ciel du soir de Noël est particulièrement gratifiant maintenant. Le ciel oriental est rempli d’étoiles brillantes – une sorte d’arbre de Noël céleste. Les groupements distinctifs d’étoiles faisant partie des contours de constellation reconnus, ou se trouvant dans leurs limites, sont connus sous le nom d’astérismes. Allant de la taille des personnages tentaculaires à l’œil nu aux minuscules décors stellaires, ils se trouvent dans chaque quart du ciel et à toutes les saisons de l’année. Les plus grands astérismes – ceux comme la Grande Ourse à Ursa Major et la Grande Place de Pégase – sont souvent mieux connus que leurs constellations hôtes. L’un des plus célèbres est au nord-ouest ces soirées glaciales.

La Croix du Nord

Observez l’astérisme de la Croix du Nord dans la constellation du Cygne, le cygne, au-dessus de l’horizon ouest après le coucher du soleil. (Crédit d’image: application SkySafari)

Connu à l’origine simplement comme «l’oiseau» dans les temps anciens, sans aucune indication sur le type d’oiseau qu’il était censé représenter, il devint plus tard la constellation du Cygne, le cygne. Mais les six étoiles les plus brillantes de Cygnus composent un astérisme plus communément appelé la Croix du Nord.

Brillant Deneb décore le sommet de la croix. Albereo, au pied de la Croix, est vraiment une paire d’étoiles de couleurs magnifiquement contrastées: une étoile orange de troisième magnitude et son compagnon bleu de cinquième magnitude sont clairement visibles même dans un télescope de faible puissance.

Bien que généralement considérée comme un motif estival, la croix est la mieux orientée pour la visualisation maintenant, semblant se tenir majestueusement debout à l’horizon nord-ouest vers 20h30 heure locale, formant un symbole de Noël approprié. De plus, juste avant l’aube du matin de Pâques, la croix se trouve sur le côté dans le ciel oriental.

Un forfait de Noël

La constellation d’Orion vue au-dessus du télescope Mayall de 4 mètres sur Kitt Peak, dans le sud de l’Arizona. (Crédit d’image: J. Glaspey / NOAO / AURA / NSF)

Regardez vers la partie sud-est du ciel à peu près au même moment. Pouvez-vous voir un grand paquet dans le ciel, attaché avec un joli arc au milieu? Quatre étoiles brillantes délimitent le paquet, tandis que trois rapprochées et en ligne droite composent l’arc décoratif.

Vous pouvez maintenant voir comment notre imagination moderne pourrait fonctionner, mais la tradition nous dit que ces sept étoiles ont formé un puissant chasseur appelé Orion , la plus brillante des constellations et visible de toutes les parties habitées de la Terre. Deux étoiles marquent ses épaules, deux de plus ses genoux et trois de sa ceinture.

Comme c’est également le cas avec le puissant Hercule, la figure d’Orion a été associée dans des cultures pratiquement toutes anciennes à de grands héros nationaux, guerriers ou demi-dieux. Pourtant, contrairement à Hercule, qui a été crédité d’une série détaillée d’exploits, Orion nous semble une figure vague et sombre. Les anciennes histoires mythologiques d’Orion sont si nombreuses et si confuses qu’il est presque impossible de choisir parmi toutes. Même l’origine du nom d’Orion est obscure, bien que certains chercheurs aient suggéré un lien avec le grec «Arion», signifiant simplement guerrier.

Tous, cependant, conviennent qu’il était le chasseur le plus puissant du monde et qu’il est toujours représenté dans les étoiles avec son club levé dans sa main droite. La peau d’un grand lion qu’il a tué et qu’il brandit face au Taureau, le Taureau, qui fonce sur lui, pend à sa main gauche levée.

La crèche céleste

Praesepe est également connu sous le nom de cluster Beehive. (Crédit d’image: Shutterstock)

Parlant de la ceinture d’Orion , le légendaire astronome français Nicolas Camille Flammarion (1842-1925) évoque les trois étoiles de la ceinture d’Orion comme « Les trois Rois. » Et si nous devions considérer ces trois étoiles comme représentant les mages, alors pas trop loin, à l’est, dans la faible constellation zodiacale du Cancer, se trouve l’amas d’étoiles connu sous le nom de Preasepe, la crèche.

Une mangeoire est définie comme une auge ou une boîte ouverte dans laquelle sont placés des aliments pour chevaux ou bovins. Mais le livre de saint Luc nous dit aussi que l’enfant Jésus, enveloppé dans des langes, était posé dans une mangeoire parce qu’il n’y avait pas de place à l’auberge. Dans notre ciel du soir de la semaine de Noël actuelle, Preasepe représente la crèche où le Christ est né.

Dans le ciel, la constellation du Cancer est pratiquement un espace vide dans le ciel, positionné entre les étoiles jumelles (Pollux et Castor) des Gémeaux et la faucille du Lion. Il est complètement dépourvu d’étoiles brillantes et ne serait probablement même pas considéré comme une constellation du tout n’était pas dû au fait qu’il devait y avoir un signe du zodiaque entre les Gémeaux et le Lion.

Au milieu du Cancer se trouvent deux étoiles appelées les Aselli («ânes») qui se nourrissent de la mangeoire; Asselus Borealis et Asselus Australis supportent Preasepe au nord et au sud, respectivement. À l’œil nu, la crèche apparaît comme une tache douce et floue ou une faible lueur. Mais dans de bonnes jumelles et des télescopes de faible puissance, c’est un bel objet à voir, semblant contenir une éclaboussure de plusieurs dizaines d’étoiles. En utilisant son télescope grossier, Galilée écrivit en 1610 qu’il ne voyait pas Preasepe comme une étoile floue, mais comme «une masse de plus de 40 petites étoiles».

L’étoile du berger

Si vous êtes debout environ une heure avant le lever du soleil, regardez vers l’est-sud-est pour avoir un aperçu de ce que Flammarion a décrit comme «l’étoile du berger», la planète Vénus. Il a écrit:

«Elle brille à l’est le matin, d’un éclat splendide qui éclipse celui de toutes les étoiles. Elle est, sans comparaison, l’étoile la plus magnifique de notre ciel; l’étoile des douces confidences.

En effet, Vénus est toujours brillante et cette année elle rappellera à ceux qui se lèveront tôt le matin de Noël de «l’étoile biblique en Orient».

Cibles du télescope

Enfin, pour ceux qui reçoivent un télescope pour un cadeau de vacances, alors que Vénus sera plutôt décevante, n’apparaissant comme rien de plus qu’un point de lumière éblouissant, il y a quatre autres magnifiques cibles planétaires à regarder.

À Noël, la lune sera une lune gibbeuse croissante quatre jours après le premier trimestre et sera à un quart de l’horizon est de quatre heures de l’après-midi, heure locale. Quelques heures plus tard, le ciel sera sombre et notre voisin le plus proche dans l’espace sera bien placé pour l’observation pour ceux qui viennent d’acquérir des jumelles ou un télescope comme cadeau de vacances.

Vos meilleures vues seront le long de la ligne séparant le jour et la nuit sur la surface lunaire, appelée le terminateur. C’est là que les cratères apparaîtront fortement ombragés et ressortiront en relief net. Le reste du disque lunaire apparaîtra éblouissant à l’œil. Prenez note du cratère Tycho près du membre inférieur de la lune, ressemblant à un tournesol avec des rayons brillants qui en émanent dans toutes les directions. À gauche du centre de la lune se trouve un autre cratère vivant, Copernic.

Une rare « grande conjonction » de Jupiter et Saturne séduit les observateurs du ciel du monde

Ensuite, il y a les planètes. Quatre jours après leur «grande conjonction», Jupiter et Saturne. Jupiter est cette «étoile» très brillante que vous remarquez à la fin de la journée en décembre, brillant bas au-dessus de l’horizon sud-ouest juste après le coucher du soleil; une superbe pièce maîtresse télescopique avec des bandes de nuages ​​traversant son disque, ainsi que sa suite de quatre grandes lunes, mais ce soir seulement deux sont visibles, Callisto d’un côté, Ganymède de l’autre. Et juste un demi-degré – la largeur apparente d’une pleine lune – en bas à droite de Jupiter, se trouve «le seigneur des anneaux», Saturne. Un télescope grossissant 30 puissances ou plus révélera les célèbres anneaux de Saturne, maintenant inclinés à plus de 20 degrés par rapport à notre ligne de visée.

Et enfin, alors que l’obscurité tombe, prenez note de Mars jaune-orange bien à gauche de la lune, qui continuera de s’estomper en s’éloignant de la Terre. Vous aurez besoin d’un télescope avec un oculaire d’au moins 160 puissances pour agrandir son disque à une taille raisonnable.

Repérez la Station spatiale internationale

La Station spatiale internationale traverse le ciel au-dessus de la vieille ville de Jérusalem. (Crédit d’image: Miguel Claro)

Le plus gros véhicule spatial construit par l’homme effectue actuellement des passages du sud-ouest au nord-est à travers l’Amérique du Nord à l’aube. À l’œil nu, l’ISS apparaît comme une «étoile» très brillante et non scintillante se déplaçant à une vitesse constante dans le ciel. Pour obtenir les dernières heures et les directions pour le rechercher, visitez spotthestation.nasa.gov/sightings, qui fournit des informations d’observation pour des milliers d’endroits dans le monde.

Alors, tôt avant le lever du soleil le matin de Noël, pourquoi ne pas emmener vos enfants dehors et saluer les gens à bord de la gare alors qu’ils survolent votre quartier à 28 000 kilomètres à l’heure?

Joe Rao est instructeur et conférencier invité à New York Planétarium Hayden. Il écrit sur l'astronomie pour Magazine d'histoire naturelle, la Almanach des fermiers et autres publications.