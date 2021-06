Alex Høgh Andersen : 10 choses à savoir sur l’acteur des « Vikings »

« Vikings« C’était la série qui s’est surtout imposée lorsque » Game of Thrones « a commencé à dominer le monde de la télévision. L’émission History Channel a été une révélation et était basée sur des personnages réels, bien que les historiens contestent le personnage de Ragnar; Pourtant, le spectacle est un favori des fans.

L’une des raisons pour lesquelles « Vikings« Cela fonctionne grâce aux grands personnages et acteurs qui jouent ces personnages. L’un de ces excellents emplois de casting dans l’émission était d’embaucher Alex Høgh Andersen, qui a été engagé pour jouer Ivar ‘le désossé’.

Il est l’un des membres de la distribution les plus récents de la série et a été embauché pour apparaître dans la saison quatre, il a assumé le rôle de Ivar comme un enfant dans la saison trois et il a été montré qu’ils avaient grandi dans la saison quatre quand Ragnar a décidé qu’il était temps de retourner dans son royaume après la perte de France.

Alexis jouait le personnage d’infirme et était confiné dans un chariot pendant la plupart des « Vikings« , incitant l’acteur à dire dans une interview qu’il ne verrait pas d’inconvénient à avoir des jambes sous lui pour son prochain travail après la sixième saison de la série.

10 CHOSES SUR L’ACTEUR ALEX HOGH ANDERSEN

10. Alex Høgh Andersen La vie amoureuse passe au second plan

Né et élevé dans la ville de Slagelse dans l’ouest de la Zélande. (Photo : Instagram)

Alex High est considérée comme belle par les fans, comme la plupart des acteurs de la « Vikings ». C’est quelque chose que les gens recherchent toujours pour savoir avec qui les stars sortent, mais parfois certains acteurs n’ont tout simplement pas le temps de sortir.

C’est particulièrement vrai pour Alexis, qui est occupé avec tant d’engagements de travail; Vous n’êtes tout simplement pas prêt à vous engager dans une relation ou une petite amie. C’est trop de travail pour lequel il n’est pas encore prêt, c’est pourquoi l’homme ne cherche pas activement à être avec quelqu’un de manière romantique.

9. Comme la plupart des bons acteurs, il a commencé au théâtre

Andersen a découvert son amour du jeu d’acteur en étudiant le théâtre à l’école. (Photo : Netflix)

Un bon acteur obtient tous les outils dont il a besoin avant de commencer à jouer, comme étudier le théâtre et apprendre des gens qui l’ont fait avant lui. Andersen Il a suivi le même chemin puis a décidé qu’il avait besoin de faire ses preuves devant le public du théâtre, ce qui l’a amené à travailler sur certaines productions en Danemark.

Le travail théâtral l’a conduit à la télévision et au cinéma, où il a été engagé pour jouer un personnage dans le film nominé au oscar « Une guerre », mais à Andersen Il n’aime pas beaucoup en parler, étant donné que son personnage était en lambeaux avant le film.

Enfermé en studio et jouer dans un environnement contrôlé était quelque chose qu’il connaissait bien au théâtre, mais quand il a commencé à jouer dans des films, les choses ont commencé à devenir un peu gênantes pour l’acteur. Elle était à Irlande filmer une scène, et a dit que c’était un petit choc culturel quand ça a commencé.

8. Alex mise sur la connexion humaine plutôt que numérique

C’est là qu’il a appris les bases du jeu d’acteur, y compris la discipline, la concentration et le travail d’équipe nécessaires pour réussir en affaires. (Photo : Netflix)

Si vous lui demandez ce qu’il pense du monde, étant si connecté à travers l’Internet, il vous dira qu’il y a des bénédictions et des malédictions avec le monde si proche les uns des autres. Il aime le fait que les gens puissent se parler, mais il dit aussi que les gens communiquent et ne se parlent pas vraiment.

Vous avez l’impression qu’il est devenu très facile pour les gens de se cacher derrière l’écran et de dire les choses les plus désagréables et vous voulez juste que les gens partagent une connexion humaine et non par téléphone.

7. Alex a proposé une journée nationale sans téléphone

Andersen a participé à de nombreuses pièces musicales et a eu la chance d’acquérir beaucoup d’expérience avec de nombreux rôles majeurs. (Photo : Netflix)

Il croit vraiment que les gens aimeront abandonner leur téléphone pendant une journée, se parler dans la vraie vie et partager une tasse de café. Ça sonne bien, toute la connexion humaine et un jour de congé téléphonique.

6. Il a été inspiré par Heath Ledger et est un fan de Meryl Streep

Comme ses camarades de classe, elle a ensuite commencé à auditionner pour des rôles au cinéma. (Photo : Netflix)

Lorsqu’on lui a demandé Alexis sur qui est son groupe préféré en matière de musique, a-t-il dit Franck Océan. L’acteur avec lequel vous aimeriez le plus travailler dans votre carrière est Daniel Day-Lewis, considérant qu’il a pris sa retraite après sa magnifique performance dans « Fil fantôme « , la probable opportunité de partage d’écran avec le légendaire triple vainqueur du Oscar du meilleur acteur, c’est minime à nul.

Alexis Il a dit qu’il était également inspiré par la performance de Grand livre de santé au « Le Chevalier Noir »; C’est l’une des performances légendaires de l’histoire du cinéma, ce n’est donc pas étonnant. Alexis Il a également dit qu’il était fasciné par la performance de Tom Hardy, surtout pour son silence et le jeu qu’il fait avec ses yeux. Enfin, a déclaré l’acteur de Ivar, admire Meryl Streep.

5. La mère d’Alex l’a forcé à agir

À 17 ans, Andersen a réalisé la différence entre jouer en direct et jouer devant une caméra. (Photo : Netflix)

La plupart des acteurs ou actrices à succès, si vous leur demandez quand ils ont réalisé qu’ils voulaient être acteurs, la plupart d’entre eux vous diront qu’ils le savaient depuis le début de leur vie. AlexisD’un autre côté, il ne cherchait pas à devenir acteur et ce n’était pas son idée de devenir acteur. Alors, il a décidé de le fatiguer au maximum, après ses activités il l’a fait agir. C’était difficile au début, mais ensuite il s’est rendu compte que c’était bon pour lui.

4. Il aimait jouer au football quand il était enfant.

Cela l’a encouragé à étudier le cinéma et les médias à l’Université de Copenhague, qu’il a ensuite abandonnée. (Photo : Netflix)

En racontant son histoire, Alexis raconte qu’il était un garçon trop énergique qui aimait jouer au football, puis sa mère s’est rendu compte que Andersen elle avait trop d’énergie après le football et n’était pas prête à gérer un enfant trop énergique.

3. A abandonné l’université

Lorsqu’il ne joue pas, Andersen aime passer une grande partie de son temps à faire de la photographie. (Photo : Netflix)

Bien qu’il ait abandonné ses études, il a maintenant plus de 1,4 million de fans sur Instagram et de grands projets d’acteurs alignés, Alexis vous êtes sur le chemin de la grandeur. Tout a commencé avec « Vikings », et ce programme sera celui qui vous propulsera vers de meilleures choses dans la vie.

2. Vous êtes un photographe en herbe

Se considérant comme une personne visuellement d’esprit, il continue d’en apprendre de plus en plus sur les caméras. (Photo : Instagram)

Il veut lancer un livre avec ses photos, et il travaille aussi avec le Croix-Rouge danoise, ce qui le rend plus occupé que la plupart en ce qui concerne les rigueurs du jeu d’acteur et le calendrier de tournage des émissions de télévision.

Vous comprenez donc probablement pourquoi l’homme ne cherche pas activement à être avec quelqu’un de manière romantique. C’est trop de travail pour lequel il n’est pas encore prêt, et peut-être que plus tard, nous verrons l’acteur tomber amoureux de quelqu’un qui est tout aussi incroyable que lui.

1. La valeur nette d’Alex Hogh Andersen

De plus, il a appris à danser, chanter, faire du sport, de l’escrime et de l’acrobatie. (Photo : Netflix)

Alexis il est l’un des acteurs de télévision les plus riches. Andersen figure dans l’acteur de télévision le plus riche. Selon notre analyse, Wikipédia, Forbes Oui Interne du milieu des affaires, la valeur nette de Alex Hogh Andersen est d’environ 1500000 de dollars.