Lorde est de retour et les mèmes et les réactions à Solar Power sont hilarants

C’est officiel. Lorde a annoncé son retour en dévoilant l’artwork d’un nouveau single intitulé « Solar Power » et les fans ne peuvent pas faire face.

Depuis que Lorde a sorti son deuxième album acclamé par la critique Mélodrame en 2017, les fans étaient impatients de voir ce que le joueur de 24 ans ferait ensuite. Cependant, à part des mises à jour occasionnelles par e-mail, la chanteuse de « Green Light » est restée discrète sur ce qu’elle a enregistré au cours des quatre dernières années et avec qui elle a travaillé sur son troisième album studio.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que Lorde ait cassé Internet avec ses nouvelles de retour et les mèmes sont hilarants.

Lorde : Les meilleurs mèmes et réactions de l’énergie solaire. Photo : Jamie McCarthy/Getty Images, Universal Music

Hier (7 juin), Lorde a mis à jour son site Web pour présenter l’art d’un nouveau projet intitulé « Solar Power » et les fans ont rapidement deviné que c’était le nom de son nouveau single. L’image est prise sous Lorde et on peut la voir courir sur une plage dans un haut jaune à manches longues. Lorde a légendé la photo: « ARRIVANT EN 2021 … LA PATIENCE EST UNE VERTU ».

En d’autres termes, Lorde est de retour. Et, bien qu’il n’y ait peut-être pas encore de date de sortie officielle de « Solar Power », les fans sont ravis d’apprendre qu’elle se prépare à sortir de la nouvelle musique. Sans oublier qu’ils vivent pour l’art de « l’énergie solaire ». Voici quelques-uns des mèmes et des réactions les plus drôles en réponse à l’annonce de Lorde.

1) On fait tous ça, non ?

2) Désolé les fans d’Adèle.

3) Vous savez juste que ça va être excellent.

4) Accrochez-le au Louvre.

5) 11/10 regarderait ce film.

6) Il est maintenant canon que tous les quatre ans, Lorde sorte un album qui change la vie.

7) Jack Antonoff a posté l’art sur sa page Instagram.

omg taylor a donné à Lorde l’accès à Jack, taylah est une si bonne soeur pic.twitter.com/lA2xp3O3Be – la baie imprudente du pays des merveilles beh🧃rt épinglée🇵🇸 (@wonderlandslutw) 8 juin 2021

8) Ffssssss.

9) Non pas manquer de respect à Jésus mais…

10) Pourquoi est-ce si précis ?

11) Lorde dit que l’été des filles chaudes commence maintenant !

12) Troye Sivan est prêt.

13) En conclusion…

