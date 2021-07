Le patron de Sabrina révèle la scène de fin de la saison 4 originale que Netflix a demandé de supprimer

La saison 5 de Chilling Adventures of Sabrina se poursuivra dans la bande dessinée The Occult World of Sabrina.

Sept mois après la dernière saison de Les aventures effrayantes de Sabrina sur Netflix, il a maintenant été révélé exactement ce qui se serait passé dans la saison 5 après cette fin dévastatrice.

Dans une interview accordée à Deadline, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a officiellement confirmé que la série Netflix se poursuivrait dans les pages des bandes dessinées. Le premier numéro de Le monde occulte de Sabrina commencera exactement là où l’émission s’est terminée, avec une scène charnière qui a été supprimée du dernier épisode de l’émission à la demande de Netflix.

Aguirre-Sacasa a maintenant révélé les détails spécifiques de la scène que Netflix a demandé à supprimer, et cela aurait laissé l’épisode final sur un absolument massif cliffhanger qui aurait mis en place l’intrigue de la partie 5.

Sabrina ? Mort? Pas sous la surveillance de tante Zelda !

La fin originale de la partie 4 de Sabrina aurait mis en place la saison 5 de CAOS. Image: Netflix

D’accord, au cas où vous auriez besoin d’un rappel, voici ce qui s’est passé à la fin de Les aventures effrayantes de Sabrina partie 4.

Pour couper court à une histoire très longue et compliquée, dans le dernier épisode de CAOS, Sabrina finit par sacrifier sa propre vie pour piéger The Void. Avec l’aide de Nick, Sabrina est capable de sauver la vie de tout le monde mais finit par mourir. À la fin de la série, nous voyons que Sabrina et Nick (qui est également mort après s’être suicidé pour être avec Sabrina) sont réunis dans l’au-delà, alias The Sweet Hereafter. (Vous pouvez lire l’explication complète de l’épisode final ici.)

Cependant, ce n’est pas ainsi que l’épisode final de la partie 4 s’est terminé à l’origine. S’adressant à Deadline, Aguirre-Sacasa a révélé que la scène finale de l’émission impliquait que tante Zelda élaborait un plan pour ramener Sabrina à la vie.

Mais en raison de l’annulation de l’émission, Netflix a demandé que la scène soit supprimée afin que l’émission ait une fin plus complète.

La scène finale de CAOS voit Sabrina et Nick dans l’au-delà. Image : Netflix

« Une chose que Netflix m’a demandé de faire, ce que j’ai fait avec plaisir, était de couper une scène du dernier épisode après que nous ayons su que la série se terminait parce qu’ils ne voulaient pas donner aux fans de faux espoirs que l’histoire continuerait », Aguirre- Sacasa a révélé.

« Ce qui se passe, c’est que la tante de Sabrina, Zelda (Miranda Otto), qui avait eu des relations avec le dieu vaudou de la mort, Baron Samedi, secoue un sac d’os et il lui apparaît. Il dit: » Je ne pensais pas que vous » d’être en contact avec moi si tôt. Et Zelda dit: « Il y a eu une terrible erreur. Il semble que ma nièce Sabrina soit morte et nous devons la ramener à la vie. » Donc le cliffhanger allait être la famille de Sabrina essayant de la retirer de l’au-delà. »

Aguirre-Sacasa a révélé que cette scène exacte se déroulera désormais dans les pages du premier numéro de Le monde occulte de Sabrina : « Nous verrons comment vont ses proches depuis que Sabrina s’est sacrifiée. La première chose que Zelda fait est de recruter une équipe de sa famille et de ses amis pour aller dans le monde souterrain pour ramener Sabrina à la vie. »

Quant à quoi d’autre CAOS la partie 5 aurait inclus? Eh bien… dont on a tant parlé, tant attendu Riverdale croisement pour un début.

Aguirre-Sacasa a parlé à Deadline de son argumentaire qui aurait vu Riverdale‘s Archie, Betty, Veronica, Jughead et le reste des personnages en tant que sorcières et sorciers, s’engageant dans une « guerre des sorcières » avec les sorcières de Greendale.

Le show-runner a également révélé qu’il prévoyait de « trouver un moyen de continuer avec Kiernan [Shipka] » et que » un jour, nous pourrons faire un film indépendant ou, espérons-le, ramener la série « .

Pour l’instant, le scénario de la série Netflix se poursuivra dans les pages des bandes dessinées.

Pour en savoir plus Les aventures effrayantes de Sabrina contenu, cliquez ici.

