Si King de Hairy Bikers partage une mise à jour sur le traitement du cancer de Dave Myers

Motards poilus La star Si King a fait le point sur le traitement en cours du cancer de son ami Dave Myers et a révélé qu’il était actuellement « dans les tranchées ».

Le chef de la télévision est apparu au Bolton Food and Drink Festival au cours du week-end où il a partagé des nouvelles sur la santé de sa co-star de 64 ans.

King a déclaré que Myers « y arrivait » après avoir révélé son diagnostic en mai et commencé la chimiothérapie.

L’homme de 55 ans a partagé: «Je voulais juste dire, de Dave et moi, merci beaucoup pour toute la bonne volonté et le soutien, tous les messages ne passent vraiment pas inaperçus.

Si King (à gauche) et Dave Myers à Kitchen Garden Live with the Hairy Bikers en 2017. Crédit : P Tomlins / Alamy Stock Photo

« Il fait rusé mais comme vous l’appréciez, il est en plein dans les tranchées à la minute mais il y arrive, Dieu merci. »

La star de la BBC est apparue au festival avec la présentatrice de télévision Jenny Powell, tandis que la santé de Dave l’obligeait à se retirer de l’événement.

En juillet, Myers a informé les fans de son traitement de chimiothérapie.

Bien qu’il n’ait pas encore précisé son diagnostic exact, Dave a déclaré que « le pronostic est bon » et essayait de rester optimiste.

Comme il l’a dit à Kate Thornton sur son podcast Heure des questions sur le vin blanc: « En ce moment, je traverse un traitement contre le cancer et c’est comme un autre chapitre.

« Je suis allé chez le médecin pour me plaindre de certains bric-à-brac et la prochaine chose que je sais, c’est que j’ai eu un téléphone et j’ai dit que c’était une tumeur et que je vais avoir une chimiothérapie.

« Heureusement, la chimio fonctionne, mais c’est l’effet que la chimiothérapie a sur vous. Chaque jour est un jour d’école. »

Dave a également parlé de certains des effets secondaires qu’il avait subis, ajoutant: « J’ai mal aux yeux parce que mes cils sont tombés – c’est de la merde comme ça, c’est vraiment irritant.

Si King et Dave Myers aux côtés de Dame Katherine Jane Grainger au concours du jubilé de platine 2022. Crédit : Mark Davidson / Alamy Banque D’Images

« Mais j’y arrive. Je dois y aller demain pour un autre lot. Je viens juste de m’en sortir. »

Le chef de la télévision a poursuivi en disant qu’il ne souhaiterait pas ce qu’il traverse à son « pire ennemi » avant de dire : « Mais quand j’aurai traversé ça, je ne me plaindrai plus jamais de rien. Je vais embrasser la vie et tout ce qu’il a à offrir.

« Je ne peux pas manger d’ail à la minute, les odeurs sont vraiment aiguës, tout est parti. On me dit que ça va revenir. »

C’est particulièrement déchirant car les fans des Hairy Bikers sauront à quel point ils aiment un bon morceau d’ail.

Dave a fait l’annonce initiale de son diagnostic assis à côté de son meilleur ami, et l’autre moitié des Hairy Bikers, Si King, pour leur Oncles d’agonie podcast.

Parlant aux fans de son diagnostic, Dave a déclaré: « Quoi qu’il en soit, Kingy, je dois dire la vérité maintenant, je n’ai pas été très bien récemment.

« Et en gros, je dois faire de la chimio – tu sais tout ça de toute façon.

« Donc cette année va être un peu calme pour moi, je ne vais pas filmer, certains des festivals auxquels je ne pourrai pas aller, certains peuvent être OK mais cette année est un peu un annulation pour nous. »

Il a poursuivi en disant: « J’ai dû en parler parce que je ne veux pas me cacher sous un rocher.

« Mais j’adorerais que les gens respectent ma vie privée et me laissent simplement continuer et donner à Si et à notre équipe tout le soutien dont ils ont besoin, ce serait formidable.

« Mais écoutez, le pronostic est bon, ça va aller. »