Ewan McGregor promet une performance inspirée d’Alec Guinness dans Obi-Wan Kenobi

Avec seulement deux jours avant la première de Obi Wan Kenobi sur Disney+, les fans ont évoqué de nombreuses théories sur ce qu’ils verront dans la nouvelle série. Une chose est certaine, selon la star Ewan McGregor, c’est que son retour au rôle le verra ressembler plus que jamais à Alec Guinness. Bien sûr, Guinness a joué Kenobi dans l’original Guerres des étoiles, de sorte que la nouvelle série comble le fossé entre la préquelle et les trilogies originales. Il n’est pas surprenant que McGregor ait une fois de plus canalisé l’acteur Thespian pour donner vie au Maître Jedi.

Obi Wan Kenobi reprendra dix ans après les événements de La Revanche des Sith, avec Kenobi en exil et en fuite des Inquisiteurs de Dark Vador. Bien qu’il y ait eu de nombreuses taquineries sur les camées, beaucoup d’action et cette confrontation très importante entre Kenobi et Vader, on sait encore très peu de choses sur l’intrigue réelle de la série, ce qui est évidemment exactement ce que Disney veut. En ce qui concerne la représentation de Kenobi, cependant, McGregor n’a pas caché ce qu’il pensait lorsqu’il jouait le personnage emblématique. Il a déclaré à Star Wars News Net :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je suis totalement affecté par lui, dans tout ce que je fais. Depuis que j’ai fait le premier prequel c’est ce cas, je pense toujours à lui. Je l’ai toujours dans ma tête quand je joue le rôle. J’aime entendre sa voix quand je dis les lignes – et dans celle-ci, je suis plus proche de lui en âge, donc je suis peut-être même capable d’emprunter quelques-unes des choses qu’il fait dans Un nouvel espoir. Vous verrez.

Obi-Wan Kenobi s’inspire des films « axés sur les personnages »





Disney+

Bien qu’il y aura beaucoup d’action dans Obi Wan Kenobi, la réalisatrice Deborah Chow a expliqué que la nouvelle série en six parties s’inspire beaucoup des films qui se concentrent sur un personnage et se concentrent sur la narration de l’histoire personnelle de ce personnage. Elle avait précédemment déclaré lors d’une conférence de presse :

« Je pense que j’étais très enthousiaste à l’idée d’avoir l’opportunité de faire une histoire axée sur les personnages. Vous savez, d’une manière similaire, vous savez, évidemment, c’est un ton différent, mais quelque chose comme Joker [and] Logan, où vous sortez un personnage d’une grande franchise, puis vous avez vraiment le temps et vous allez beaucoup plus loin avec les personnages. Alors ça me semblait vraiment excitant à faire dans Star Wars. »

Bien sûr, pour beaucoup Guerres des étoiles fans, il y a une chose qu’ils attendent de voir dans Obi Wan Kenobi; le match revanche entre Kenobi et Vader a été promis dès l’annonce officielle de la série. Avec Hayden Christensen de retour pour reprendre son rôle de Lord Vader, la série devrait être l’un des ajouts les plus nécessaires à la Guerres des étoiles franchise qui fermera à la fois le livre sur les films précédents et ouvrira une porte sur le film original de 1977 en ce qui concerne ses deux personnages principaux.





Ewan McGregor fait l’éloge du directeur de la série Obi-Wan Kenobi : il ne vous décevra pas

Lire la suite