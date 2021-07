Le nouveau film de Nicolas Cage a une note de 98% sur les tomates pourries

Depuis sa sortie aux États-Unis la semaine dernière, le film a déjà obtenu une note très respectable de 98 % sur Rotten Tomatoes, où le consensus des critiques est le suivant : « Comme l’animal lui-même, Cochon défie les foutaises des attentes avec une belle odyssée de perte et d’amour ancrée par la performance crue et touchante de Nicolas Cage. »

Stefansky a écrit : « Cochon est aussi maussade et délibérée que son protagoniste, en raison moins d’un simple thriller comme Pris et plus encore au mythe d’Orphée et d’Eurydice, un voyage dans le monde souterrain sur la foi seule, dans lequel l’amour est testé, des vérités dures sont révélées et le chagrin est inévitable. »