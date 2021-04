Le nouveau personnage de Mortal Kombat, Cole Young, est devenu une demande du studio

Quand il a été annoncé que la franchise de jeu emblématique Combat mortel était en train de redémarrer le film, les fans se demandaient si Liu Kang continuerait à être le héros central de l’histoire ou si l’un des autres personnages préférés des fans des jeux occuperait le devant de la scène.

Il y a eu beaucoup de surprise et même d’indignation quand il a été révélé que le personnage principal serait quelqu’un d’entièrement nouveau, un combattant MMA nommé Cole Young, joué par Lewis Tan. Dans une interview avec Inverse, le co-scénariste de Combat mortel, Greg Russo, a expliqué que la décision de diriger le film avec un nouveau personnage a été prise par le studio plutôt que par l’équipe de création.

« C’était quelque chose que le studio voulait. Le nouveau protagoniste était une idée chargée avant mon implication … J’ai hérité d’un scénario en 2016, et qui contenait le nouveau protagoniste. Mais cela n’avait aucun lien avec la mythologie de Mortal Kombat. . J’ai pensé, si nous voulons le faire, je veux m’assurer que nous le faisons correctement et que ce personnage s’inscrit dans la mythologie d’une manière organique. «

La bande-annonce pour Combat mortel présente Cole comme un combattant malchanceux qui s’implique involontairement dans un tournoi interdimensionnel où l’avenir de la Terre est en jeu. Bien que Cole n’ait aucune connaissance préalable de Mortal Kombat, il est laissé entendre qu’il a un lien profond avec la mythologie du tournoi, car Cole porte une tache de naissance de dragon qui indique qu’il a une relation avec les dieux aînés qui ont créé Mortal Kombat.

Outre Cole, le film présente de nombreux personnages préférés des fans, de Liu Kang à Sub-Zero, Jax, Sonya, Kano et Scorpion. Selon Russo, qui est un grand fan des jeux sur lesquels le film est basé, il était important de s’assurer que chaque combattant contribue de manière significative au scénario au lieu de tout laisser à Cole.

« J’ai vu des franchises de films dans lesquelles elles apportent un nouveau personnage et ce personnage est l’affiche du film, et j’ai senti que c’était faux. Même si nous introduisons un nouveau personnage, ce que Mortal Kombat fait à chaque jeu, tous les personnages que vous aimez vont tous vivre leurs moments. Ils vont faire leur merde cool et personne ne va se sentir dans un coin à ne rien faire. C’était important pour moi. «

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi- Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 23 avril. Cette nouvelle provient d’Inverse.

