Le Seigneur des Anneaux: le coût élevé de la saison 1 révélé

Malgré les résultats controversés de sa dernière saison, il est indéniable comment HBO a changé les règles du jeu avec « Game Of Thrones » en augmentant la portée des budgets économiques investis dans une production fantastique pour la télévision, devenant ainsi la plus chère de ce genre. .. jusqu’ici.

Amazon Studios prépare l’éventuelle première de son ambitieux projet inspiré de « Le Seigneur des Anneaux ». Comme si les attentes des fans n’étaient pas assez élevées, il a été révélé que les coûts de production pour sa seule première saison sont estimés à environ 465 millions de dollars.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les Smiths apparaîtront dans le prochain épisode de « The Simpsons »

En comparaison, le coût d’une seule saison de « Game of Thrones » est estimé à environ 100 millions de dollars pour l’ensemble de sa production, ce qui signifie qu’Amazon Prime a investi près de cinq fois son budget pour les saisons.

Le Hollywood Reporter note que la série « Le Seigneur des Anneaux » devrait coûter près de 500 millions de dollars sur plusieurs saisons. «C’est fantastique, c’est vraiment le cas, ce sera la plus grande série télévisée jamais réalisée», a déclaré Stuart Nash, ministre néo-zélandais du Développement économique et du Tourisme lors d’une conférence avec Morning Report.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Gabriel Luna jouera Tommy Miller dans « The Last of Us »

Divers rapports indiquent qu’Amazon Studios chercherait à filmer cinq saisons de « Le Seigneur des Anneaux » en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’une éventuelle série dérivée, ce qui n’a pas été confirmé par le studio. Peter Jackson, un cinéaste de ce pays, y a tourné sa trilogie, ainsi que les trois films basés sur « The Hobbit »

Avec « Le Seigneur des Anneaux », Amazon Studios présentera aux fans du travail de JRR Tolkien une histoire qui se déroule des milliers d’années avant la trilogie que nous connaissons tous, pendant la deuxième ère de la Terre du Milieu. Le cinéaste espagnol JA Bayona, en plus d’être l’un des producteurs exécutifs, a été en charge de la réalisation du premier épisode. Amazon Studios n’a pas encore confirmé sa date de sortie estimée.