Walking Dead Cast se réunit dans une nouvelle image pour promouvoir les spin-offs de l’univers

Malgré une énorme baisse des notes au cours de ses dernières saisons, Les morts-vivants a prouvé qu'il avait encore des jambes et qu'il allait se lancer dans plusieurs nouveaux spin-offs dans un avenir proche. Lors des upfronts d'AMC Networks mardi à New York, certaines des plus grandes stars de la franchise se sont réunies afin de promouvoir la prochaine liste de séries limitées en provenance du Les morts ambulants Univers dans l'année à venir.





L’événement a vu longtemps Les morts ambulants alun d’Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira, Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan se réunissent pour soutenir leur trio d’émissions à venir à AMC qui poursuivra leurs histoires spécifiques dans le monde ravagé par l’apocalypse zombie qu’ils ont appelé chez eux, dans certains cas, sur une décennie. Ces séries sont Ville mortemettant en vedette Cohan et Morgan comme Maggie et Negan respectivement, The Walking Dead : Daryl Dixonqui suit le personnage principal de Norman Reedus lors d’un voyage en Europe, et le retour tant attendu de Rick Grimes d’Andrew Lincoln dans The Walking Dead : Rick et Michonne. Découvrez leurs retrouvailles partagées par le compte Twitter de The Walking Dead World ci-dessous.

The Walking Dead a « une année passionnante » à venir.

Bien que le principal Les morts ambulants le spectacle est terminé, ça ne va certainement pas en avoir envie avec plusieurs spin-offs à venir et Craindre le mort-vivant avoir sa dernière saison à jouer. Quant à l’avenir de la franchise, le président du divertissement d’AMC, Dan McDermott, a précédemment exprimé son enthousiasme pour le prochain Les morts ambulants expansion de l’univers. Il a dit:

« C’est une année vraiment passionnante pour Les morts-vivants Univers, alors que nous terminons un voyage épique sur Craindre le mort-vivant, qui est devenue l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision par câble. Et maintenant, nous sommes prêts à présenter la prochaine itération de la franchise – deux nouvelles séries attendues mettant en vedette les personnages bien-aimés de Maggie, Negan et Daryl. Parallèlement à cela, nous commençons la production du prochain chapitre de l’histoire d’amour inoubliable de Rick et Michonne, que nous avons hâte de partager l’année prochaine. Cette prochaine phase de notre bien-aimé Les morts ambulants franchise promet d’engager et de captiver les téléspectateurs fidèles. Les fans, nouveaux et anciens, adoreront voir des zombies traverser le pont de Brooklyn, sous la tour Eiffel, à l’intérieur du Louvre et dans des dizaines d’autres lieux exotiques et emblématiques du pays et du monde. »

De nombreux fans de La Marche Dead semblait s’ennuyer avec le spectacle à la fin de sa course, et pour cette raison, les émissions dérivées avec leurs nouveaux lieux et leurs histoires axées sur les personnages sont probablement exactement ce dont la franchise a besoin pour lui donner une vie bien nécessaire. Avec chacune des nouvelles émissions mettant un ou deux des personnages les plus populaires au centre de l’histoire, et la nouvelle annoncée, provisoirement intitulée Plus de contes des morts-vivants cherchant à développer le format d’histoire unique « épisodique » de Contes des morts-vivantsil semble que l’année à venir pourrait être l’une des meilleures que la franchise ait connues depuis un moment.