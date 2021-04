L’équipage du Soyouz MS-17 revient sur Terre après 185 jours sur la station spatiale

Le vaisseau spatial russe Soyouz MS-17 atterrit au Kazakhstan depuis la Station spatiale internationale avec les cosmonautes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov de Roscosmos et l’astronaute de la NASA Kate Rubins le samedi 17 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

Deux cosmonautes et un astronaute ont atterri en toute sécurité de la Station spatiale internationale après avoir passé 185 jours à bord du laboratoire en orbite.

Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov de la société spatiale russe Roscosmos et Kate Rubins de la NASA ont atterri dans la steppe du Kazakhstan samedi 17 avril, à bord du vaisseau spatial russe Soyouz MS-17. Les trois coéquipiers ont atterri au sud-est de la ville kazakhe éloignée de Dzhezkazgan à 12 h 55 HAE (0 h 45 GMT ou 10 h 55 heure locale du Kazakhstan).

« Derrière nos épaules, il y a six mois sur la station spatiale », a déclaré Ryzhikov lors d’une brève cérémonie de passation de commandement jeudi, lorsqu’il a quitté la direction de l’équipage de l’Expédition 64 de la station. « Ce fut une période incroyable et inoubliable. Il y a eu de nombreux événements inoubliables pendant notre incrément. »

L’astronaute de la NASA Kate Rubins (à gauche) et les cosmonautes de Roscosmos Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov sont vus après avoir atterri à bord du Soyouz MS-17 depuis la Station spatiale internationale sur la steppe kazakhe le 17 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Après l’atterrissage, les forces de récupération russes, ainsi que le personnel de la NASA, étaient sur place pour aider l’équipage à sortir de la capsule de descente Soyouz et effectuer les premiers contrôles médicaux. Rubins a ensuite été ramené par avion à réaction de la NASA à Houston, tandis que Ryzhikov et Kud-Sverchkov sont ramenés par avion à leur centre de formation à Star City, en Russie.

Le départ de Ryzhikov, Kud-Sverchkov et Rubins de la gare vendredi à 21h34 HAE (0134 GMT samedi) a marqué la fin officielle de l’Expédition 64. Au moment de leur désamarrage, l’Expédition 65 a commencé sur la gare sous le commandement de L’astronaute de la NASA Shannon Walker.

« Je sais que je parle pour tout le monde quand je dis merci beaucoup pour ces cinq mois merveilleux que nous avons passés ensemble », a déclaré Walker à Ryzhikov en acceptant le commandement de la station. « C’est vraiment le travail d’équipe et la camaraderie qui l’ont rendu très spécial. »

«L’expédition 64 a été incroyablement chargée. Nous avons fait toutes sortes de recherches, je ne sais pas combien d’EVA [extravehicular activities or spacewalks] entre les deux côtés, plusieurs véhicules cargo, nous avons fait des réparations de station, nous avons fait des mises à niveau de station, nous avons fait l’entretien de la station », a déclaré Walker.

Walker, avec les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Mark Vande Hei, l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Soichi Noguchi et les cosmonautes de Roscosmos Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik, exploitera la station pendant une semaine jusqu’à l’arrivée du Crew-2 de SpaceX. Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet doivent lancer le 22 avril et amarrer leur Dragon « Endeavour » à la station le lendemain.

Walker remettra ensuite le commandement de l’équipage de l’Expédition 65 à Hoshide avant qu’elle, Hopkins, Glover et Noguchi atterrissent sur Dragon « Resilience » le 29 avril.

Ryzhikov, Kud-Sverchkov et Rubins sont arrivés sur la station sur Soyouz MS-17 le 14 octobre. Ils ont servi comme mécaniciens de bord dans l’équipage de l’Expédition 63 pendant une semaine avant de commencer l’Expédition 64.

Au cours de leurs 185 jours en orbite, Ryzhikov, Kud-Sverchkov et Rubins ont mené des centaines d’expériences dans les disciplines de la biologie, de la biotechnologie, de la physique et des sciences de la Terre. Ils ont également supervisé l’arrivée et le départ de plusieurs véhicules de visite, y compris la première mission opérationnelle Crew Dragon de SpaceX, qui a amené les astronautes Crew-1 à rejoindre l’équipage de l’Expédition 64.

Ryzhikov et Kud-Sverchkov ont chacun effectué leur première sortie dans l’espace en créant le tout premier EVA à partir du module russe Poisk. Les deux ont travaillé à l’extérieur de la station pendant 6 heures et 48 minutes pour préparer le retrait du module d’amarrage Pirs, qui ouvrira la voie à l’arrivée du laboratoire polyvalent russe Nauka plus tard cette année.

Rubins, avec Glover et Noguchi, a effectué deux sorties dans l’espace pour préparer la station spatiale à l’installation de nouveaux panneaux solaires plus performants. Les deux EVA de sept heures ont porté sa durée totale de carrière dans le vide de l’espace à 26 heures et 46 minutes au cours de ses quatre sorties dans l’espace.

C’était le deuxième vol spatial de Ryzhikov et Rubins et le premier de Kud-Sverchkov. Rubins a maintenant enregistré 300 jours dans l’espace. Ryzhikov a passé 358 jours cumulés hors de la planète.

Les trois ont parcouru un total de 78,4 millions de miles (126 millions de km) en complétant 2 960 orbites de la Terre.

