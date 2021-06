Le créateur de Drax pense que Dave Bautista peut être remplacé dans le MCU

Bien qu’il semble que Dave Bautista ait presque fini de jouer à Drax The Destroyer dans le gardiens de la Galaxie films, le créateur du personnage ne pense pas que ce serait un problème de le remplacer si la série l’exigeait. Alors qu’il reprendra son rôle pour le troisième film des Gardiens, Bautista, qui déchire actuellement Netflix dans le film de Zack Snyder Armée des morts, a déclaré que pour un homme de son âge, il a l’impression qu’il ne veut plus jouer un personnage qui ne porte jamais de chemise. Il a également commenté que Marvel Studios aurait pu faire plus pour explorer le personnage comme beaucoup d’autres Gardiens.

Maintenant, il semble que Jim Starlin, qui a créé le personnage de Drax en 1973 pour Marvel Comics, a déclaré qu’il pouvait voir d’où venait Bautista et qu’il pouvait respecter ses raisons de vouloir quitter le rôle.

S’adressant à Inverse, Starlin a déclaré: « Je peux comprendre que vous frappez 54 et ne voulez plus enlever votre chemise. Le Univers Marvel va continuer à faire du camionnage et ils ont découvert qu’ils avaient gagné de l’argent avec des trucs cosmiques. Donc, ils vont plus que probablement en faire plus. Il peut y avoir un autre Drax sur toute la ligne; quelqu’un d’autre qui, espérons-le, a la moitié du timing comique de Bautista. »

Alors que Marvel a pris la décision de refondre certains personnages éminents dans le passé, notamment Hulk qui a été joué à l’origine par Ed Norton avant que Mark Ruffalo ne prenne le relais et s’approprie le rôle, ce sont généralement des personnages qui ont eu un temps d’écran limité jusqu’au moment où l’acteur a été remplacé. Au moment où Guardians 3 roule, Dave Bautista aura joué en bonne place le maître de l’invisibilité dans trois films des Gardiens ainsi que dans les ensembles d’Infinity War et Endgame, ce qui lui donne un total de cinq apparitions – comme on le sait actuellement. Le remplacer à ce stade serait le changement d’acteur le plus notable que Marvel ait fait, et je ne suis pas sûr que cela plairait aux légions de fans de Drax.

Bien que seules certaines parties de l’histoire de Drax aient été abordées dans le MCU, telles que la haine de Drax pour Thanos, qui était responsable de la mort de sa famille, il y a plus à apprendre sur le personnage en approfondissant les bandes dessinées sources. Drax a commencé sa vie sous le nom d’Arthur Douglas. C’est la famille de Douglas que le Mad Titan a tué, mais il a également tué Douglas, qui a ensuite été ressuscité par l’un des êtres cosmiques de Marvel en tant que Drax le Destructeur, et son seul but était de détruire Thanos. Ainsi, alors que Marvel a semblé commencer à introduire l’histoire de Drax dans les films, on pourrait affirmer que le faire pleinement aurait peut-être plus étendu certains temps d’exécution déjà époustouflants et détourné des histoires actuelles.

Alors que Starlin pouvait voir que d’autres Gardiens avaient eu plus de temps d’écran personnel, il ne croyait pas non plus nécessairement que Drax avait besoin d’une histoire longue et détaillée. « Rocket a eu plus dans son récit, et Gamora a eu la part du lion, mais je pensais que Drax était le meilleur de tous ces personnages. Il est certainement la star de la comédie. Je ne pensais pas qu’il avait besoin de plus pour vous dire le la vérité. C’est assez simple. C’est une grosse brute qui a perdu sa famille.

Il faudra encore un certain temps avant de savoir si Bautista en a complètement fini avec le personnage. Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 n’arrive pas dans les salles avant mai 2023, et ce ne sera probablement pas avant que nous sachions comment son personnage évoluera, le cas échéant, dans le MCU.

Sujets : Gardiens de la Galaxie 3, Gardiens de la Galaxie