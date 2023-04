Le nouveau FILM de MANOLO CARDONA sur PARAMOUNT+ qui va vous surprendre

Paramount +

Le film a été développé à partir du scénario de Le terminal, par Franck Ariza.

© Paramount+Le film est joué et réalisé par Manolo Cardona

Paramount+ présenté un nouveau film avec, mais aussi réalisé par Manolo Cardona (qui a tué Sarah) et il s’agit de un pour mourirun polar dans lequel les personnages, au fur et à mesure que le titre avance, devront choisir l’un d’entre eux pour quitter ce monde.

Le synopsis officiel du film suit l’histoire de sept personnes, qui sont unies par un passé et font partie d’un jeu dans lequel elles doivent choisir l’une d’entre elles pour mourir. S’ils s’opposent ou s’ils ne participent pas au jeu, ils seront tous tués.

+ Quand est-ce que One to Die pour la première sur Paramount +?

Le film arrivera sur le service de streaming à partir de le 5 mai. C’est aussi le premier film en espagnol avec et réalisé par Cardona, qui partage également les crédits de production avec Juancho Cardona.

Le film a été écrit par Julieta Steinberg, Gavo Amiel et Manolo Cardona à partir du scénario de Le terminalde Frank Ariza dans lequel sept personnes se réveillent kidnappées dans un manoir pour être forcées de participer à un jeu.

« Au fur et à mesure que l’horloge tourne, pour survivre, les sept participants doivent en choisir un pour mourir et l’élu devra être d’accord. Dans 60 minutes, les secrets les plus sinistres seront révélés et ils découvriront qu’ils sont tous unis par un sombre passé.« , approfondit le synopsis.

Qui sont dans le casting un pour mourir? Les fonctionnalités du film Paramount+ Maribel Verdu, Carla Adell, Juan Carlos Remolina, Adriana Paz, Dagoberto Gama et Fernando Becerril.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?