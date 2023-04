Fin « Pálpito » expliquée – Saison 2 : Zacarías achève-t-il sa revanche contre Simón ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la deuxième saison de « Pálpito », Série Netflix colombienneAprès avoir découvert que sa femme, Camila Duarte (Ana Lucía Domínguez), a simulé sa mort pour lui échapper, Zacarías Cienfuegos (Sebastián Martínez) élabore un plan sadique pour se venger de Simón Duque (Michel Brown) et reconquérir la femme qu’il aime.

Un an et demi après avoir quitté la Colombie, la vie tranquille de Camila à Istanbul prend brutalement fin lorsqu’un homme envoyé par le bras droit du président la traque et qu’elle le tue en état de légitime défense. Désespérée, elle se tourne vers son amie Eva, qui lui conseille de fuir au Mexique et de rencontrer Simón.

Après des retrouvailles passionnées, les protagonistes de «Pressentiment« vivre un cauchemar, puisque Mariachi et ses hommes attrapent Simón et le forcent à parler à Sarmiento, qui est toujours de mèche avec Zacarías et veut se venger de l’homme qui l’a envoyé en prison. Bien que Duque réussisse à s’échapper, Camila n’a pas la même chance et tombe dans le piège de son mari.

Simón et Camila se retrouvent lors d’une exposition d’art dans la saison 2 de « Pálpito » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « PÁLPITO » ?

Alors qu’elle traite la trahison de son amie Eva et Lorena Williams, propriétaire d’une galerie d’art au Mexique, Camila cherche un moyen de s’échapper de la maison où Zacarías l’a enfermée. En dernier recours, elle décide d’allumer un incendie et avant de mourir étouffée, Simon apparaît et la sauve.

Zacarías vient également à son aide, mais ne peut pas la trouver, alors elle décide de faire son prochain mouvement. Après que Mariachi ait localisé les enfants de Duque, il l’oblige à le rencontrer pour révéler que Samantha aura besoin d’une transplantation cardiaque en raison des médicaments que son psychiatre lui a donnés..

Le plan de Cienfuegos est que son ennemi vive le même enfer que lui pour montrer que, parfois, il n’y a pas d’autre choix que de devenir un meurtrier par amour. Simón s’efforce de sauver sa fille sans se transformer en monstre, mais Zacarías prend sur lui de mettre fin à tout espoir.

Camila essaie d’aider Simón en cherchant son mari pour lui proposer de lui donner le fils qu’il aime tant en échange de trouver un cœur pour Samantha, mais Zacarías la rejette. La photographe se tourne vers sa mère, qui est la première dame, mais elle ne reçoit pas grand-chose non plus, car Cienfuegos a les mains liées pour Cáceres et Greta.

Alors que Simon cherche un moyen de sauver sa fille sans assassiner un innocent, la santé de Samantha se détériore. L’organisation obtient un nouveau donateur, mais Duque refuse de suivre ses plans sadiques et avec l’aide de Tomás, il assassine un Mariachi. De plus, la police arrive sur les lieux et sauve Nicky.

Zacarías rejette Camila pour continuer sa revanche contre Simón dans la saison 2 de « Pálpito » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « PÁLPITO » ?

Zacarias achève-t-il sa vengeance ou Simon sauve-t-il sa fille ?

Dans le dernier épisode de « Pressentiment», Samantha confronte Zacarías à propos de tous les dommages qu’il a causés à sa famille. Les paroles de la jeune femme laissent Cienfuegos très affecté, qui se rend compte qu’il est devenu un monstre pour sauver Camila, mais il l’a quand même perdue.

Après l’intervention de la police dans le club de Sarmiento, Zacarias lui ordonne de finir ce qu’ils ont commencé, Fausto et Lorena dénoncent Cienfuegos et Cárdenas, Sarmiento est arrêtéFausto livre Lorena aux autorités et un donneur volontaire apparaît pour Samantha.

L’opération est un succès et la fille de Simón a une autre chance. Mais qui a fait don de son coeur? Lorsque Camila visite la maison de Zacarías, elle découvre que Cienfuegos était le donateur volontaire. Dans une vidéo, le personnage de Sebastián Martínez s’excuse pour ses actes odieux et explique pourquoi il a pris cette décision.

Après avoir vu le corps de Zacarías, Camila dit la vérité à Simón, qui décide de ne rien dire à Samantha pour éviter plus de souffrance et ils peuvent retrouver leur vie. Mais, Cienfuegos est-il vraiment mort ou est-ce un plan pour échapper à la justice ?