Jensen Ackles devient le nouveau Batman dans la vidéo Deepfake

Ben Affleck a laissé derrière lui son temps en tant que Batman. Et alors que Robert Pattinson s’apprête à revenir en tant que The Dark Knight dans Batman Partie 2, un autre Bruce Wayne viendra sous la vision de James Gunn. Et beaucoup veulent Jensen Ackles pour prendre le rôle.





L’ancien Surnaturel star a déjà une histoire intéressante avec DC, donnant sa voix à Jason Todd / Red Hood dans Batman : sous le chaperon rougeet a récemment eu la chance de jouer Bruce Wayne lui-même dans l’adaptation en deux parties de Le long Halloween et Légion des super héros. Il a également été presque choisi comme Caped Crusader dans Chevaliers de Gothamla série la plus récente se déroulant dans l’univers Batman qui a été créée il y a quelques jours dans The CW et avec son ancienne co-star Misha Collins jouant Harvey Dent.

Le fandom de DC est tellement d’accord avec Ackles dans la franchise que Stryder HD a publié une vidéo dans laquelle l’acteur prend la place d’Affleck en tant que Batman :

La nouvelle version de Batman sera introduite en 2025 avec Les braves et les audacieuxoù Bruce Wayne partagera la vedette avec son fils, Damian.





Qu’est-ce que Jensen Ackles a fait depuis Supernatural

Après avoir joué Dean Winchester pendant 15 ans, Ackles a été recruté par le créateur de la série originale et showrunner Erick Kripke pour jouer Soldier Boy dans la série à succès Prime Video, Les garçonsl’un des personnages principaux de la saison 3.

Tout en travaillant sur le nouveau personnage, Jensen a également annoncé un Surnaturel retombées, Le Winchester, qu’il a lui-même développé et où il reprend le rôle de Dean en tant que narrateur de l’histoire de ses parents. Le spectacle suit Mary et John dans les premières années après leur rencontre et comment leurs vies se croisent en raison de leur lien avec le surnaturel, quelque chose qu’ils transmettront à leurs enfants.

Il arrivera bientôt sur grand écran dans Rouillerle film le plus récent d’Alec Baldwin qui a été dans l’œil du cyclone après la mort tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors du tournage sur le plateau.

Ackles pourrait également revenir pour la troisième saison de Les garçonsce qui entraînerait une autre Surnaturel retrouvailles depuis que Jeffrey Dean Morgan, qui jouait John Winchester dans la série, a récemment été choisi. Un autre aspect intéressant est que Morgan a fait partie de l’univers de Batman en incarnant Thomas Wayne dans Batman contre Superman.