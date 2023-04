Deux pécheurs et un clip de mule exclusifs taquinent le flingue et la vengeance

Gunslinging, chapeaux de cow-boy et vengeance sont de retour dans la prochaine sortie Western, Deux pécheurs et une mule. Nous pouvons maintenant partager un extrait exclusif du film avec l’aimable autorisation de Lionsgate, qui taquine cette histoire de deux dames de plaisir qui sont expulsées de la ville et rencontrent un chasseur de primes. Unissant leurs forces, les dames et l’homme de loi partent à la poursuite d’un bandit meurtrier. Découvrez un extrait de Deux pécheurs et une mule dessous.





Expulsées d’une petite ville de l’Ouest pour comportement pécheur, Alice et Nora, libres d’esprit, sont parties pour Virginia City pour poursuivre leur rêve d’ouvrir un restaurant. Dans la prairie, ils rencontrent un chasseur de primes blessé nommé Elden. Espérant partager la récompense, ils soignent Elden et l’aident à traquer sa proie, Grimes. Mais alors que Nora et Alice développent toutes deux des sentiments pour Elden, personne ne remarque que Grimes est maintenant à leurs trousses et les chasseurs deviennent les chassés.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Réalisé par Raliegh Wilson à ses débuts en tant que réalisateur, Deux pécheurs et une mule étoiles Cam Gigandet (Ne jamais reculer, nuit violente), Chantelle Albers (Aimer et ne pas aimer, à la recherche de Fellini), Hanna James (Outlander, Rue de la Miséricorde) et BuckTaylor (Cowboys et extraterrestres, pierre tombale).

Two Sinners and a Mule devrait sortir dans certaines salles et en numérique et à la demande le 21 avril, suivi d’une sortie sur DVD le 30 mai.





Cette année a beaucoup à offrir aux fans occidentaux

Pixabay

Autrefois le genre dominant (l’assaut des westerns est souvent comparé à la popularité actuelle des films de bandes dessinées), le western reste un favori cinématographique pour beaucoup et a connu une certaine augmentation ces dernières années. Cette année a beaucoup à offrir aux cinéphiles occidentaux, l’acteur bien-aimé et lauréat d’un Oscar Nicolas Cage ayant déjà joué dans deux d’entre eux.

Le premier effort de Cage, L’ancienne façon, trouve l’acteur se penchant sur le meilleur des tropes occidentaux et jouant le rôle d’un tireur à la retraite en mission pour trouver les hors-la-loi qui ont tué sa femme. Le deuxième western de Nic Cage, Traversée du boucherquant à lui est réalisé par Gabe Polsky et est basé sur le roman du même nom de 1960 de John Edward Williams. Traversée du boucher est très différent de L’ancienne façon et trouve Le Lotus Blanc star Fred Hechinger au centre de cette histoire d’un jeune étudiant de Harvard qui laisse sa vie derrière lui pour explorer l’Ouest américain.

Après Nicolas Cage (s’il le faut), cette année verra également la sortie de Entouré mettant en vedette Letitia Wright de Marvel aux côtés de Jamie Bell, Jeffrey Donovan, Brett Gelman et Michael K. Williams dans sa dernière performance. Situé cinq ans après la guerre civile, Entouré suit l’affranchie et ancien soldat Buffalo Moses « Mo » Washington alors qu’elle se déguise en homme et voyage vers l’ouest pour revendiquer une mine d’or. Se retrouvant prise en embuscade, Mo est forcée de retenir le légendaire hors-la-loi Tommy Walsh en captivité pendant que les passagers survivants restants cherchent de l’aide.

Les goûts de Le Rédempteur, la main de l’homme mort, et Fusillade à Rio Bravo devraient également sortir cette année, aux côtés du prochain drame policier occidental de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune. Avec Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser, John Lithgow et Robert De Niro, Les tueurs de la fleur de lune se concentrera sur une série de meurtres dans l’Oklahoma dans la nation Osage dans les années 1920, qui ont été commis après la découverte de pétrole sur des terres tribales.