Bowser’s Fury – Guide du boss: vaincre la colère de Bowser dans toutes les phases – Solution

Le terrifiant Bowser de colère veux-tu entrer La fureur de Bowser allumez un feu sous vos fesses à intervalles réguliers. Au début, rien ne peut être fait contre lui. Dès que vous en avez assez Insigne de chat collecté et un Giga cloche activé, vous pouvez vous mettre en travers du chemin du reptile géant et le combattre.

Ce Guider vous aider à travers les combats contre la colère bowser à tous les stades – le Bataille finale y compris.

Guide: Combattez la colère Bowser dans toutes les phases

Vous ne pouvez vous battre contre Anger Bowser que si au moins une giga cloche est activée et que vous touchez le gigantesque power-up. Puis tu grandis Giga chat Mario approche et la bataille de deux titans commence.

Ne peux-tu pas utiliser la puissance de la giga bell vous n’avez pas d’autre choix que de le fuir et d’attendre qu’il s’enfuie – ou de récupérer un insigne.

Phase 1: Giga Cat Mario contre Anger Bowser

D’abord: Vous ne devriez pas essayer de courir jusqu’à Bowser pour lui sauter dessus ou attaquer avec vos attaques de pattes. Cela ne le dérange pas et ne fait que vous faire du mal. Attendez ses attaques et exploitez ses points faibles en contrant ses attaques.

Colère Bowser utilise diverses attaques contre vous. Son répertoire continue de croître à mesure que de plus en plus de giga cloches sont déverrouillées pendant le jeu.

Vous pouvez vous attendre aux attaques suivantes de Anger-Bowser et vous pouvez donc faire quelque chose contre eux:

Jet de feu: L’attaque la plus importante de Bowser. Le plus souvent, il vous essaie avec son Souffle de feu griller. Si vous parvenez à le suivre, vous avez de la chance. Parce qu’il ne faut pas en être frappé, parce que le Ne bloquez pas le jet de feu feuilles. Vous pouvez également essayer de sauter par-dessus ou de sauter pour sortir du Rayon maximum d’attaque de feu émotif. Une autre tactique utile consiste à se mettre à couvert derrière ou sur l’une des nombreuses îles, car elles ne peuvent pas être détruites.

Rouleau blindé: Bowser se cache dans son armure à pointes et se redresse sur place, puis accélère dans votre direction. Le Dessous du réservoir est vulnérable et s’allume commodément. Donc, si vous êtes toujours en forme de giga-chat, vous pouvez – en supposant le bon timing – frapper cet endroit et endommager Bowser. Sinon, vous feriez mieux d’éviter ses attaques roulantes.

© Nintendo

Colonne de pluie: Bowser bat des piliers ou Pleuvoir des roches du ciel laisser. Vous pouvez voir où ils vont atterrir, il devrait donc être facile de les éviter. Dès qu’ils sont dans l’eau et refroidis, vous pouvez obtenir l’un des Saisir des pierres (touche Y) et jeter à Bowser. Cela lui fera perdre sa couverture et s’allongera sur le sol. Profitez-en pour lui infliger des dégâts avec une attaque stomp (sauter et appuyer sur le bouton ZR en l’air).

Attaque de tank: Bowser se protège dans son armure et saute en l’air pour faire face au côté pointu bondir sur vous. Vous recevrez un cercle lumineux montre où Bowser atterrira. Vous avez ensuite un peu de temps pour vous échapper du cercle avant que Bowser ne s’écrase au sol. Attention: Sautez immédiatement, car une onde de pression se propage autour de Bowser, ce qui peut également vous blesser.

Dans les premiers combats contre lui, il ne se jettera hors des airs qu’une seule fois puis s’allongera sur le sol, ce qui peut être utilisé par vous, un Attaque violente exécuter sur lui. Dans les combats ultérieurs, il le fera trois fois dans les airs sauter pour vous obtenir et alors seulement être vulnérable.

Mario en Super Saiyan? © Nintendo

Si vous pensez à la colère, Bowser ou être touché dans une de ses attaques, alors tu perds la forme d’un giga-chat et ressemble à un Mario « normal » au format XXXL. Vous ne pouvez pas accéder à vos bonus collectés pendant les combats d’Anger Bowser. Mais vous avez la possibilité de garder les yeux ouverts pour plus de giga bells. Heureusement ils brillent et participer miauler des sons attirer l’attention sur vous dès que vous avez subi des dommages. Collectionnez-en un et vous retrouverez la forme d’un giga-chat.

Avez-vous de la colère bowsers assez de dégâts infligé (vous voyez sa vie s’afficher pendant le combat), il se retirera à nouveau. Ensuite, une nouvelle zone insulaire apparaîtra avec une nouvelle Giga-Bell (si vous avez utilisé une nouvelle Giga-Bell pour la première fois dans le combat contre Anger Bowser).

© Nintendo

Phase 2: La bataille finale contre le géant Bowser avec un tour d’eau sur Plessie

Dans l’ensemble, vous devez progresser dans le jeu 50 insignes collecter pour débloquer la troisième et dernière Giga-Bell, nécessaire à la Bataille finale contre Bowser déclencher. Jusque-là, vous pouvez le combattre aussi souvent que vous le souhaitez, il se retirera toujours avant d’être complètement vaincu.

Si vous récupérez la dernière giga cloche déverrouillée, vous pouvez terminer la colère dans le dernier combat lié à l’histoire: La bataille finale contre Anger-Bowser commence par la phase 1. Une fois que vous l’avez vaincu, la masse noire s’échappe de son corps et Bowser se normalise (du moins en ce qui concerne sa couleur, il est toujours énorme). Puis démarre la phase 2.

© Nintendo

Dans la deuxième phase, une balade aquatique sur le dos de Plessie vous attend: Bowser a les cloches Giga en sa possession et vous devez nager après lui avec Plessie. Utilisez les rampes pour frapper les cloches qui bowser comme un Bouclier de protection tient devant vous (n’oubliez pas de sauter avec la touche B). Surtout, il parvient à sauter à l’avance, mais ne désespère pas. Continuez à le poursuivre.

Pendant ce temps, Bowser voudra vous arrêter avec ses attaques. Alors il te vire le sien Souffle de feu contre ou jette Des rochers comme des torpilles dans votre direction. En gros, vous pouvez facilement les éviter lorsque vous plongez avec Plessie (touche Y).

Tous les deux Torpilles de roche vous pouvez sauter aussi, mais Bowser effectuera plus tard les deux attaques ensemble, alors vous pouvez vraiment les faire mieux échapper en plongeant. Mais gardez à l’esprit que le processus de plongée ne dure que très brièvement et que Mario et Plessie sont à nouveau vulnérables à la surface de l’eau.

© Nintendo

Si jamais vous êtes pris par l’une des attaques de Bowser, vous pouvez simplement vous diriger vers l’une des cloches à chat qui se trouvent sur la route ou utiliser vos propres power-ups.

Après quelques coups, Bowser perd la couverture et vous parvenez à attraper les Giga-Bells: Ceci est suivi d’une séquence de fin épique dans laquelle Bowser est jeté au loin et ne constitue finalement plus une menace pour Mario.

© Nintendo

Félicitations, vous avez joué à l’histoire de Bowser’s Fury!

Ce n’était pas tout: Après la bataille finale contre Anger Bowser, vous pouvez continuer à explorer les îles comme d’habitude et trouver des insignes supplémentaires. Il y a aussi une ou deux surprises.

Quant à Bowser: La colère Bowser continuera d’apparaître. Tout comme si la bataille finale n’avait jamais eu lieu, elle continue de s’attarder au centre de la carte pour se réveiller à intervalles réguliers et aller à votre place.