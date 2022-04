Le nouveau film d’Adam Demos, l’acteur de Sex/Life, a déjà une date de sortie sur Netflix

Netflix

Adam Démos est l’un des hommes phares de Netflix depuis qu’il est apparu dans sexe/vie, mais se lance maintenant dans une comédie romantique. Connaître tous les détails de son nouveau film et quand il s’ouvre.

©NetflixAdam Demos dans Sex/Life

réussir à Netflix c’est quelque chose que beaucoup d’acteurs recherchent de nos jours. Eh bien, la plate-forme s’est imposée comme l’une des sociétés les plus importantes de l’industrie cinématographique et, apparemment, continue de croître. Cela implique que, pour ceux qui obtiennent un emploi dans le géant du streaming, la renommée internationale est un fait. Tel est le cas, par exemple, Adam Démosqui a plus d’un film sur ce service à la demande.

Adam Démos Il a su toucher le public en se lançant dans différents films romantiques qui l’ont consacré comme un homme de premier plan. Cependant, son plus grand succès fut avec sexe/vie qui a été créée le 25 juin de l’année dernière et est devenue une fureur mondiale. Comme son nom l’indique, cette fiction s’est concentrée sur la vie sexuelle d’une femme qui n’arrive pas à oublier les aventures qu’elle a eues avec son ex-partenaire et se retrouve confuse entre ses pensées et son mariage actuel.

Le synopsis officiel de sexe/vie Il dit: « Sex/Life, l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son mari et son passé, donne une tournure provocatrice à l’identité et au désir féminins. Billie Connelly (Sarah Shahi) n’a pas toujours été l’épouse et la mère au foyer de la banlieue. Avant d’épouser le passionné Cooper (Mike Vogel) et de déménager dans le Connecticut, Billie était un esprit libre vivant avec sa meilleure amie Sasha (Margaret Odette) à New York, où elle travaillait dur et faisait la fête. Fatiguée de s’occuper de ses deux jeunes enfants et nostalgique de son passé, Billie commence à tenir un journal et à fantasmer sur ses exploits passionnés avec son ex-petit ami Brad (Adam Demos), le grand amour dont elle ne s’est jamais remise. Mais plus elle se souvient, plus elle se demande comment elle est arrivée là où elle est… et puis son mari trouve le journal. La vérité sur le passé de Billie déclenchera-t-elle une révolution sexuelle dans son mariage ou la ramènera-t-elle sur le chemin de la vie qu’elle pensait avoir laissée avec l’homme qui lui a brisé le cœur ?”.

Sans aucun doute, une prémisse qui a enchanté des milliers de fans à travers le monde et qui, bientôt, reviendra pour une deuxième saison. En tout cas, pendant qu’ils arrivent les nouveaux épisodes de Sex/Life qui n’ont toujours pas de date de sortie, Adam Demos a déjà un nouveau projet prêt. Aussi dans Netflix l’acteur va lancer un film mêlant comédie et romance où partage l’écran avec Victoria Justice.

Il s’agit detel pour quiun long métrage qui arrivera le 19 mai au service à la demande et est déjà très attendu par les fans. Eh bien, les protagonistes ont des milliers de fans à travers le monde qui veulent les voir travailler ensemble. D’ailleurs, le synopsis officiel a déjà suscité pas mal d’intrigues : «Pour décrocher un client important, une dirigeante prospère d’une entreprise viticole de Los Angeles se rend dans une ferme de moutons en Australie, où elle finit par travailler comme aide et faire des étincelles avec un local acariâtre.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂