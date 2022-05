Kim Kardashian se moque d’avoir dit que le burger végétalien est délicieux même s’il ne le mange pas

« Je crois tellement en la mission de Beyond Meat que je suis intervenu pour aider avec mon plus grand atout – mon goût », déclare Kardashian dans la vidéo Instagram de 30 secondes.

« Cette viande à base de plantes est non seulement incroyablement délicieuse, mais elle est aussi meilleure pour vous et meilleure pour la planète. »

Dans l’annonce, on peut la voir mâcher et tenir la moitié du hamburger non mangé pendant que sa bouche bougeait dans un mouvement de mastication.

En plus de faire semblant de mâcher un hamburger très clairement non mordu, on peut voir la star presser de la chaux sur des tacos et regarder fixement devant des saucisses sans viande, des spaghettis, etc.