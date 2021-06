Sam Heughan a dit au revoir à Men in Kilts

Avec le succès qu’il a apporté Étranger à sa vie, où il a joué Jamie Fraser, Sam Heughan il est devenu l’un des acteurs du moment. À tel point que de nombreux nouveaux projets sont entrés dans sa vie et, parmi eux, Men in Kilts, un programme touristique dans lequel il visite les lieux les plus emblématiques d’Écosse, dont certains dans lesquels la série qui a été tournée a été tournée. lui à une renommée internationale.

Avec Graham McTavish, qui a joué son oncle Dougal MacKenzie dans Étranger, Sam Heughan réussi, grâce à ce nouveau programme, à accroître le tourisme en Écosse. Les plus beaux Highlands du pays ont été montrés détail par détail et, de même, les protagonistes ont raconté la connotation historique que les points visités ont, une stratégie qu’ils ont également utilisée pour promouvoir la série basée sur les livres de Diana Gabaldón.

Sam Heughan et Graham McTavish sont les protagonistes de Men in Kilts. Photo : (Starz Play)



C’est parce que, plus d’une fois, vêtus de leurs kilts traditionnels et dans un véhicule promu par Starz Play, Sam et Graham se sont souvenus Étranger visiter les points les plus emblématiques du drame historique tels que les pierres de Craigh na Dun ou le champ de bataille de Culloden. Il est à noter qu’en réalité, ces lieux d’Écosse portent un autre nom, mais qu’ils ont été symboliquement rappelés dans la série.

Sam Heughan sur les pierres de Craigh na Dun. Photo : (@samheughan)



Cependant, cette quantité de promotion du tourisme écossais qu’ils ont tant accomplie avec Étranger Comme pour Men In Kilts, cela a provoqué la colère des deux protagonistes puisque, après que de nombreux étrangers aient visité les lieux les plus emblématiques du pays, plusieurs pièces appartenant à l’histoire ont disparu. C’est pourquoi, plus d’une fois, Heughan s’en est exprimé et est venu demander le respect de ces souvenirs.

Bien que, désormais, les fans de Sam et Graham ne puissent plus voyager en Écosse avec leurs acteurs préférés. C’est que, Heughan a annoncé la fin de Men in Kilts: « La fin de Men in Kilts est là. Tout ce que nous explorons, les expériences et ce que nous consommons nous a conduits à ce moment. Racontez-moi vos expériences préférées», a écrit l’interprète, phrase qui accompagnait la bande-annonce du programme.

On ignore encore si cette production de Starz Play connaîtra une nouvelle saison, mais une chose est sûre : il y a toujours le duo de Sam Heughan et Graham McTavish pendant un certain temps. Bien qu’ils ne se croiseront plus dans ÉtrangerIls ont la promotion des livres qu’ils ont écrits ensemble et, à leur tour, la société de whisky qu’ils partagent.