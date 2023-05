Ce film apocalyptique est l’un des plus gros succès de l’histoire et vous pouvez en profiter sur Netflix

Avec 700 millions récoltés, c’est l’un des films les plus réussis de l’histoire du genre.

Ce film a fait beaucoup de bruit à sa sortie.

Il y a quatre ans La Chine a lancé un pari très puissant sur le marché mondial. Un film dans lequel ils ont investi une véritable sauvagerie d’argent et qu’ils ont plus que récupéré grâce à la succès qui était dans les salles. Alors un film qui coûte 50 millions de dollars a pu élever 700 millions qui fut un succès retentissant qui l’encadra dans le Le film catastrophe naturelle et post-apocalyptique le plus réussi de Netflix. Au fil des ans, il continue d’occuper cette position fière et la vérité est qu’il vaut la peine d’y jeter un coup d’œil si nous sommes fans du genre.

The Wandering Earth: un film incroyablement percutant

« The Wandering Earth » est un excellent film de science-fiction Netflix qui pourrait être encadré dans le genre de catastrophes naturelles et de destruction de la planète. Donc, d’après ce film, la planète est sur le point d’entrer en collision avec Jupiter en voyageant à travers un système solaire mourant. Ainsi, un groupe de héros devra se battre contre la nature pour l’éviter.

Le film a un valeur de production très élevée qui est principalement allé dans des effets spéciaux puissants qui ont montré que le monde de la cinématographie en Chine a encore beaucoup à dire. Du géant asiatique, ils en ont déjà assez succès avec les jeux vidéo et l’animemais ils proposent également des blockbusters très intéressants qui ont quelque chose à apporter à la genre dans lequel ils évoluent comme c’est le cas de « The Wandering Earth » ou « The Wandering Earth ».

De plus, le film cherche à attirer l’international en incorporant des acteurs et des intrigues pour représenter divers pays du monde, y compris les États-Unis. Oui, dans l’intrigue ils ne sortent pas tout à fait bien, mais on ne peut pas en dire plus puisque nous ne voulons pas vous donner un spoiler comme une grande maison. Cependant, on constate encore une fois un effort de la part de cette production pour plaire et toucher le grand public.

Peut-être que le seul inconvénient que l’on peut trouver est que parfois c’est assez déroutant dans son exécution. Il y a beaucoup de « feux d’artifice », d’énormes explosions, des destructions et des moments mémorables, mais l’intrigue elle-même se perd parfois dans l’artifice. De plus, il est à supposer que certaines questions au goût asiatique ne correspondent pas tout à fait à notre mentalité occidentale. Cela ne veut pas dire que le film est difficile à comprendre, au contraire, il est assez clair, mais c’est quelque chose qui se remarque dans son exécution.

Vous aimerez beaucoup le film si :

Vous aimez les films de destruction et de catastrophes naturelles de réalisateurs comme Roland Emmerich (« Armaggedon », « Le jour d’après », « 2012 »…)

Vous cherchez une cassette pour déconnecter totalement, pour voir comment le monde est détruit mais sans trop de prétentions.

À la recherche de l’un des meilleurs films d’action sur Netflix

Êtes-vous intéressé à sauver un film qui pas de production occidentale puisque vous voulez essayer d’autres types de cinéma.

puisque vous voulez essayer d’autres types de cinéma. Vous êtes fan de cinéma oriental.

Quoi qu’il en soit, « The Wandering Earth » est une production à suivre de près puisqu’elle propose pas mal de choses que l’on ne retrouve pas dans beaucoup d’autres films. Ainsi, nous sommes devant un film qui on peut regarder sur netflix et cela nous donne sûrement un plus très intéressant si nous recherchons quelque chose de différent.

Voir « La Terre errante sur Netflix »

