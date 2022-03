Oscars 2022 : battement de dunes "Spider-Man : Pas de retour à la maison" dans une des catégories

in

Oscars 2022 : Dune bat « Spider-Man : No Way Home » dans l’une des catégories

dunes et Spider-Man : Pas de retour à la maison Ils se sont partagé une nomination dans une liste, mais le film de Timothée Chalamet a remporté le prix que les fans voulaient que Tom Holland remporte. Vue!

©IMDBTom Holland dans No Way Home et Timothée Chalamet dans Dune

Luego de una emocionante alfombra roja, comenzó la tan esperada ceremonia de los Premios Oscar 2022. Vestidos de gala y con los nervios a flor de piel, los actores nominados en alguna terna en particular o simplemente con sus películas, arribaron al interior del Dolby Theatre des anges. Après deux ans de pandémie et une célébration réduite, les récompenses cinématographiques les plus importantes ont enfin repris forme.

Cependant, comment pourrait-il en être autrement, plusieurs controverses ont entouré l’avant-première des Oscars 2022. Parmi elles, il y a celle Spider-Man : Pas de retour à la maison n’a pas reçu les nominations attendues par les fans de Marvel. D’après The Academy, le dernier film de Tom Holland en tant qu’interprète de Peter Parker Il ne méritait que d’être présent dans deux shortlists : meilleurs effets visuels et meilleurs costumes de films de science-fiction.

En plus, bien sûr, la liste qui a été ouverte pour cette raison : le Fan Favorite. Dans ce document, les fans avaient la possibilité de choisir une bande qu’ils aimaient à partir de 2021 pour recevoir la reconnaissance de l’Académie. Cependant, il reste encore quelques heures pour connaître ce résultat, mais on sait déjà qui a été choisi pour les experts dans l’une des listes restreintes dans lesquelles il était Pas de retour à la maison.

C’est le long métrage qui a eu les meilleurs effets visuels l’année dernière et, à la surprise générale, l’Académie a choisi dunes. Le film de Timothée Chalamet a devancé celui de Tom Holland le privant ainsi d’une de ses trois chances de remporter un prix. Cependant, il reste encore quelques heures pour terminer la cérémonie et Pas de retour à la maison Vous avez encore deux chances de gagner un prix.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, au-delà de tout le monde qui attend une opportunité pour Spider-Man, ils veulent également voir l’arrivée de Tom Holland. L’acteur britannique a brillé par son absence sur le tapis rouge, où se trouvait sa petite amie Zendaya.

