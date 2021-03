Benedict Cumberbatch se souvient de l’horrible expérience de perdre du poids pour The Courier

Au fil des ans, la plus grande marque de méthode extrême à Hollywood est devenue un acteur prêt à perdre une quantité drastique de poids pour un rôle. Christian Bale l’a fait pour Le machiniste, Joaquin Phoenix l’a fait pour Joker, et maintenant Benedict Cumberbatch a perdu plus de vingt livres en vue de jouer le rôle principal dans Le Courrier. Dans une récente interview, Cumberbatch a admis que le processus de perte des kilos requis était loin d’être agréable.

«J’ai perdu environ une pierre et demie (21 livres), et c’était grâce aux méthodes habituelles de régime, mais aussi à des exercices extrêmes. J’étais très en forme. Tout a été fait de manière saine. Il ne s’agissait pas d’atrophie ou de la léthargie, il s’agissait essentiellement d’essayer de tout déchiqueter pour rétrécir ma masse corporelle autour de mes muscles. Mais quand vous commencez à vous sentir un peu un peu, je ne me souviens plus du mot quand vous … c’est horrible, mais c’est essentiellement une description de l’auto-digestion, vous devez également vous débarrasser des muscles. Et c’est une chose très désagréable à faire. «

Basé sur de vrais événements, Le Courrier voit Benedict Cumberbatch jouant le rôle principal de l’homme d’affaires anglais Greville Wynne au plus fort de la guerre froide. Se sentant agité après des années de contentement bien entretenu mais médiocre, Greville décide d’accepter le MI6 et la CIA de leur offre de lui faire jouer un point de contact avec le responsable du gouvernement soviétique Oleg Penkovsky, qui souhaite fournir des informations à l’Occident.

Ce qui commence comme une aventure passionnante pour Grevilla se transforme bientôt en quelque chose de plus sinistre, car il se sent obligé de plonger plus profondément dans le terrier du lapin en se portant volontaire pour assumer de plus grandes responsabilités. Cela se traduit par plus de deux ans de voyages d’affaires dangereux entre Londres et Moscou, au cours desquels il forme un lien personnel avec Oleg.

Malheureusement, la chance est finalement épuisée pour Greville lorsqu’il est capturé par les autorités soviétiques et passe de nombreux jours en lock-up avant d’être libéré. C’est pour cette partie de l’histoire que Cumberbatch a dû perdre du poids pour avoir l’air émacié de manière convaincante. Selon l’acteur, le régime de perte de poids l’a aidé à mieux comprendre cette partie difficile de la vie de Greville.

« Vous êtes très désorienté, vous vous sentez déshydraté, vous avez faim tout le temps. Vous vous sentez très vulnérable émotionnellement et physiquement, tout cela joue très utilement dans un personnage qui a dû endurer cela pendant des mois, voire des années. »

Les avis pour Le Courrier Jusqu’à présent, ils ont été assez positifs, les critiques louant le casting et l’écriture, bien que la prémisse de base du film soit considérée comme trop similaire à de nombreux autres drames d’espionnage de la guerre froide. Cumberbatch, en particulier, a été félicité pour avoir joué le rôle d’un homme d’affaires discret devenu un espion international inattendu, puis un prisonnier.

Avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley et Angus Wright, Le Courrier ouvre le vendredi 19 mars dans les cinémas du pays. Cette nouvelle vient de CinemaBlend.

Sujets: Le Courrier